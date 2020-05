Los sábados de Lomana: ¡Me duele mi Madrid velazqueño!

¡Cuánto me duele Madrid! El 15 de Mayo siempre era un precioso día para los madrileños, para nuestra ciudad que nos acoge a todos y nos hace suyos seas del lugar que seas, para esta preciosa ciudad mestiza que nunca ha perdido sus barrios, sus ganas de divertirse, de vivir. En Madrid siempre apetece pasear bañada por el dulce sol de invierno, sentarnos en sus terrazas todo el año porque nos gusta vivir echados a la calle y cuando el calor aprieta, como es seco y la ciudad esta llena de árboles, da gusto caminar por la sombrita. Madrid siempre, Madrid eterno con su cielo velazqueño tomándonos una cervecita en las Vistillas.

Hoy, cuando me desperté, miré el cielo lluvioso y pensé: San Isidro nos está haciendo un regalo. Se está portando de maravilla con los agricultores madrileños; con tanta lluvia, el campo está precioso y tendrán una buena cosecha. Así que puse un chotis para celebrar nuestro día y me emocioné tal y como me está sucediendo mucho últimamente. Abrí el periódico y leí una buena noticia, una de esas tan necesarias últimamente que nos hace sentirnos orgullosos de un compatriota nuestro. El madrileño Carlos Sainz Jr. ha conseguido que Ferrari le fiche en su escudería para la próxima temporada. Solo tres españoles se han sentado en esta escudería. El marqués de Portago en los años 50, un señor de una elegancia, categoría personal que su vida fuera de los circuitos por sí sola era una novela de lujo, amor y tragedia. El segundo español en la escudería de Ferrari fue Fernando Alonso cuando ya era bicampeón mundial.

Pero hay otras noticias que me avergüenzan, como lo dicho por el ministro de Consumo Alberto Garzón. Este necio asegura que el Turismo no interesa. Deprecia lo único que nos ayuda a salir de las crisis que ha tenido España. Este Gobierno no puede asimilar el éxito de la gestión de Isabel Díaz Ayuso, pensaban que era una incompetente y se han encontrado frente a una mujer que les ha descolocado y desbordado. Están atacados queriendo cargarse y desprestigiar a nuestra Comunidad, que es la más próspera de España y con mejor Fiscalidad. No podemos dejar a Madrid indefinidamente en la fase 0, Madrid quiere trabajar con las debidas precauciones y que sea lo que Dios quiera. Pero España resistirá.