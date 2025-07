Susana Molina, tajante sobre las críticas a Anabel Pantoja: "Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando pasan cosas"

Susana Molina ha sido una de las invitadas a la esperada fiesta de Rainbow organizada por Dulceida dentro del marco del Orgullo de Madrid. Allí, la influencer ha vuelto a salir en defensa de Anabel Pantoja por las críticas que recibe.

Implacable contra los haters de su amiga

"Yo creo que ella ya tiene callo y que le da ya igual. Es que dudo hasta que lo vea, la verdad", comenzaba diciendo la murciana sobre las críticas a Anabel por el vestido que lució en su boda con Guille Valle.

"Me hace gracia lo de que a Anabel trata mal a la prensa, y es como, ¿y cómo trata la prensa a Anabel? Yo creo que das un poco lo que recibes. Si se te ha tratado tan mal. Yo creo que también hay que tener un poco de empatía. Un pelín solo de empatía. Que a veces no todo vale por un titular", ha sentenciado Susana Molina, señalando que "a mí por mucho menos me hundirían".

"Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando pasan cosas, pero con ella es como que parece que por haber salido en la tele, y concretamente en Telecinco, es como que no es una persona. Ella es muy buena gente", ha defendido la influencer.

Sobre cómo es Alma, la hija de Anabel y David, Susana Molina ha desvelado que es "buenísima". De momento, la influencer descarta seguir los pasos de su amiga y ampliar la familia pronto. "Llevo dos semanas de casada, ahora mismo no, la verdad. Soy niñera, si se puede, la naturaleza... en un futuro claro, tampoco me puedes esperar mucho, tengo 35 años", ha explicado la murciana.

Críticas por el coste de su boda

Susana Molina ha revelado el pastizal que costó su boda, motivo por el que también ha recibido críticas. Su gran día con Guille Valle superó su presupuesto inicial planteado y ha aclarado que los 90.000 euros que le ha costado "era una horquilla y se han quedado con la parte más alta. Yo quise jugar un poco entre 70 y 90 y ya directamente me han puesto el 90. A ver, no, yo, o sea, siempre hablo con total naturalidad de todo. Y hice un poco un... O sea, tampoco hay que ser muy Einstein para calcular. El precio de los menús son públicos más o menos vale 250 euros por menú, por 200 invitados, más flores, más cosas. La gente me decía, o sea, hay que matizar que no hablaba de una boda... Sé que pueden haber bodas por 30.000 euros, pero bueno, que más o menos, yo digo que la gente que le he preguntado, influencer y no influencer, más o menos rondaban los 50.000, 60.000".