Bar Refaeli, condenada a nueve meses de trabajos comunitarios

Tras varios meses de batalla judicial, un tribunal israelí ha condenado a la modelo Bar Refaeli a nueve meses de servicio comunitario y a su madre, Tzipi, a 16 meses de cárcel.

La prestigiosa modelo y su madre habían sido condenadas el pasado mes de julio por delitos fiscales y evasión de impuestos. Pero la ex novia de Leonardo Di Caprio llegó a un acuerdo para evitar la cárcel. Madre e hija se declaraban culpables y asumían, cada una de ellas, el pago de una multa de un millón y medio de dólares junto con los impuestos que no abonaron al fisco. Sin embargo, Tzipi Refaeli no ha podido eludir su paso por la cárcel y comenzará a cumplir su condena en prisión la semana que viene.

Aunque las leyes del país indican que los ciudadanos israelíes que viven en el extranjero no están obligados a declarar sus ingresos obtenidos en otros países, la top y su progenitora han sido acusadas de crear una residencia ficticia en el extrajero para pager menos impuestos, lo que supone fraude fiscal.