Las vacaciones de José María Aznar y Ana Botella: dándolo todo con Tom Jones

En la victoria de las elecciones generales de 2000 cuando Aznar salió al balcón de Génova, con Ana Botella, sonó 'Sex bomb', Tom Jones, para animar a una multitud que le aclamaba como nuevo presidente del Gobierno. Como no podía ser de otra manera, en las vacaciones marbellíes de José María Aznar es cita obligada el concierto del apodado Tigre de Gales, cuando acude al escenario de Starlite Occident. Delgados, bronceados y con ganas de bailar así se presentó el matrimonio Aznar en su primera salida pública este verano. Acudieron con los amigos de siempre, el presidente ejecutivo de Naturhouse y mayor accionista a través de Kiluva, Félix Revuelta, y los Hachuel, Jacques y Marta.

Llamó poderosamente la atención el aspecto tan rejuvenecido del que fue expresidente del Gobierno, tenía un resplandor que contrastaba incluso con su propia mujer. Alguno de los asistentes comentaron a quien escribe estas líneas que había pasado por un tratamiento estético reciente. Aznar y Botella, simpatiquísimos con todo el que se acercaba, posaron solos y con los hijos de los amigos en el photocall de Starlite. Una vez en las gradas de la cantera de Nagüeles llamó la atención que en el palco el expolítico estuvo en un segundo plano atento, pero sin bailar, mientras que el resto del grupo, incluida su mujer Ana Botella, no dejaron de hacerlo y corear con entusiasmo los hits del cantante.

Ana Botella y José María Aznar en una imagen de archivo Gtres

Los veranos de los Aznar en Guadalmina

El matrimonio Aznar tiene casa desde 2013 en Guadalmina, no es una gran mansión pero lo suficiente para acoger por tandas a todos nietos y sus tres hijos con sus parejas. La vivienda se extiende en una generosa parcela de 2.000 metros cuadrados, a un paso del mar, con un diseño que combina amplios espacios con setos altos que evitan las miradas indiscretas.

Es habitual ver al expresidente y a su mujer paseando por la playa, sumándose así al elenco de figuras públicas que optan por la Costa del Sol para pasar sus vacaciones estivales. Recientemente, pudimos ver al también miembro del Partido Popular y presidente del mismo, el gallego Alberto Núñez Feijóo y a su esposa Eva Cárdenas con su hijo pasando unos días de asueto prevacacionales en la ciudad de Marbella y disfrutando de largos paseos por la zona de Puente Romano, como adelantó este periódico.