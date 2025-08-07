El escándalo histórico: el día que Victoria Beckham gritó a Ana Obregón "Barbie de geriátrico"

Cuando, en 2004, David Beckham llegó a nuestro país para jugar en el Real Madrid, su esposa Victoria estaba embarazada de su tercer hijo y no le hacía la menor ilusión vivir en España. Además de calificar nuestro país como «un lugar que huele a ajo» –algo que ella desmintió–, sus celos enfermizos le hacían ver infidelidades de su marido por todas partes.

El caso más escandaloso fue su enfrentamiento con Ana Obregón, a quien llamaba «Barbie de geriátrico». Obsesionada con la idea de que Anita tenía un romance con David, se encaró con ella a gritos en medio del gimnasio que frecuentaban en una urbanización en el norte de la capital madrileña.

Ana y el futbolista se habían conocido en el Hotel Santo Mauro y, al parecer, congeniaron de inmediato. Aunque la española quiso aclarar que entre ellos solo existía amistad, uno de los guardaespaldas del jugador filtró que habían tenido alguna que otra noche de pasión.

La protagonista de la serie «Ana y los siete» reveló en la revista «¡Hola!» que «Victoria se me acercó en el gimnasio y me preguntó si hablaba inglés; le contesté que perfectamente, y se puso a insultarme a gritos. Me exigió que me alejase de su marido. Me dijo que voy muy mal vestida, que soy un pedazo de mierda y que David nunca se interesaría por una vieja como yo. Que mi única intención era salir en las revistas acercándome a su esposo». Y, a los pocos días, fue cuando la bautizó como «Barbie de geriátrico».

David y Victoria Beckham en 2003 Gtres

La Obregón, con mucha mala leche y con la clara intención de enfadar aún más a la ex spice girl, manifestó en una entrevista para una revista: «De mi relación con David no voy a decir nada porque soy una señora y me tengo que callar». Victoria debió leer entre líneas y sacó sus propias conclusiones. No se le fue de la cabeza la idea de que su marido le había sido infiel con la presentadora y actriz, y su odio hacia ella ha perdurado con el paso del tiempo.

Para más inri, Ana declaró: «Lo único que pienso decir es que conocí a David y que me parece un buen futbolista y una persona muy humilde, todo lo contrario que Victoria».

Ana no fue la única posible amante del jugador del Real Madrid. También se le relacionó sentimentalmente con quien era su asistente, Rebecca Loos, una mujer muy atractiva que acabó reconociendo que la infidelidad por parte de David existió.

Aunque Victoria y David no airearon su crisis, se asegura que el matrimonio estuvo a punto de romperse y que siguieron juntos por el bien de sus hijos. De todas formas, la tensión se notaba en el ambiente cuando se les veía juntos en público.