Carla Barber sufre un brutal asalto en su propio portal

La doctora y pareja de Diego Matamoros ha confesado a través de Instagram el grave incidente que sufrió anoche a su llegada a casa. Y es que como ha relatado en stories, “al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del mata león hasta dejarme inconsciente”.

“No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por dónde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color del coche”, relata Carla en stories, en los que ha pedido colaboración a sus seguidores en caso de que conozcan tal vehículo.

Afortunadamente todo ha quedado en un susto y la ex Miss España se encuentra bien pese al miedo que le genera la situación, y ha agradecido a sus seguidores las muestras de cariño recibidas. “Estoy bien, tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo, es solo dinero", confiesa, “el miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que me importa”.

Y es que la influencer acostumbra a presumir de una vida llena de lujos a través de las redes sociales, algo que quizás haya motivado a los ladrones para cometer semejante brutalidad.

¿Qué es la llave del “mata león”?

La llave del mata león, también conocida como “Rear Naked Choke” o “hadaka-jime” es una técnica de artes marciales que emplean los ladrones para dejar inconscientes a sus víctimas y poder robarlas. Consiste en coger a la victima por detrás y apretar la arteria carótida hasta conseguir que pierda el conocimiento, ya que la sangre no llega al cerebro. Una agresiva técnica que puede tener consecuencias muy graves e incluso la muerte si se ejecuta mal.

Recibe este nombre debido a Hércules ya que, según la mitología griega, fue el método que usó para matar al león de Nemea.