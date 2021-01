Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja no quiere saber nada de él porque “ya no son familia”

Tres mese después de iniciarse el enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre, el distanciamiento parece ya insalvable. La tonadillera sigue oculta en Cantora junto a su hermano Agustín y su madre doña Ana con quien ha pasado las fiestas navideñas.

Omar Montes, Isabel Pantoja y Kiko Rivera juntos en Navidad, el pasado año

Por su parte, Irene Rosales ha confirmado que su marido cada día “tiene más dolor”, aunque las fiestas han sido felices gracias a sus hijas.

Kiko, disfrazado de Rey Mago junto a Omar Montes y Luis Rollán, en el centro comercial La Cañada de Sevilla, ha conectado con el programa “Viva la Vida” y ha hecho una dura confesión: «Me he enterado a través de teceros que mi madre ha dicho que ya no somos familia». «Solo quiero estar con gente que me quiera», ha afirmado Rivera a Emma García.