Lucía Etxebarria denuncia el acoso que sufre en redes sociales

La autora de “Mujeres extraordinarias: una historia de mentiras”, que participó en 2013 en el polémico reality ‘Campamento de Verano’, ya no puede más y ha anunciado públicamente las medidas legales que ha tomado contra el acoso que lleva sufriendo en redes sociales desde hace 4 meses, según ella misma ha confesado en Instagram.

La pasada semana, la escritora publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que pedía la salvaguarda de espacios seguros para mujeres. Además, criticaba la actitud “misógina” del PSOE y los insultos recibidos por parte de algunos de sus miembros como Carla Antonelli. A este polémico texto, le acompañaba un vídeo de Rosa María García, una activista trans, conocida por liderar campañas de acoso y derribo contra aquellos que opinan diferente a su postura. Una actitud que también se atrevió a denunciar públicamente Etxebarria. “El PSOE considera que yo soy una acosadora y que Rosa María merece todo su apoyo. Os recuerdo que el mismo día en que agredían a una mujer transexual, hubo 10 violaciones, una especialmente violenta porque se trataba de una mujer mayor con discapacidad (...) Pedro Sánchez expresó su solidaridad con la mujer trans agredida pero no con la mujer discapacitada violada ni con la mujer asesinada. Yo no tengo por qué elegir entre un partido u otro. Mostrar la misoginia del PSOE no me convierte en seguidora del PP o VOX”, escribió en redes sociales.

El polémico mensaje fue aplaudido por muchos de sus seguidores, entre ellos Paz Vega, que comentó un emoticono de un corazón morado en la publicación, en apoyo a la escritora. Pero tan solo bastó este gesto para que las redes sociales criticaran la postura de la actriz. Rápidamente comenzó una campaña de acoso hacia Vega, a la que usuarios de Twitter e Instagram tachan de tránsfoba y TERF (Feminista Radical Trans-Excluyente).

“El caso está ya denunciado en comisaría”

Pero no solo hacia la actriz, a raíz de esta polémica, la escritora Lucía Etxebarria se ha atrevido a alzar la voz y denunciar públicamente el acoso que está sufriendo en redes sociales ya anteriormente a este mensaje. Bajo el hashtag #ResistenciaFeminista, ha publicado el siguiente post en Instagram: “En los últimos 4 meses he recibido miles (y repito: miles) de mensajes con acusaciones de acoso o de crimen de odio (delito penal de calumnias), con insultos como p*** , marrana, cerda, etc (delito penal de injurias) o, avisándome de que me iban a tirar la cuenta o me iban a partir la cara (delito penal de amenazas). Qué curioso que en cuanto he hecho público que el caso está ya denunciado en comisaría y que estamos ampliando denuncia para presentarla en juzgado, un montón de cuentas han desaparecido. Esta misma mañana he visto borrarse cuentas como por arte de magia, ante mis propios ojos”, así comenzaba el mensaje de la escritora que ha animado a denunciar a otras que también han sentido este acoso en redes sociales.