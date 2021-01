Paz Vega es linchada en redes por apoyar un polémico mensaje de Lucía Etxebarria

No es la primera vez que Lucía Etxebarria protagoniza una polémica en redes sociales, pero esta vez el escándalo le ha salpicado de lleno a la actriz Paz Vega, tras posicionarse a favor de la escritora con un polémico texto sobre la ley trans de Irene Montero. Etxebarria no tiene pelos en la lengua y no duda en comentar la actualidad en redes sociales; una postura que al parecer incomoda a muchos de sus seguidores.

El pasado lunes, la escritora publicó un texto en su cuenta de Instagram en el que pedía la salvaguarda de espacios seguros para mujeres. Además, criticaba la actitud “misógina” del PSOE y los insultos recibidos por parte de algunos de sus miembros como Carla Antonelli. A este polémico texto, le acompañaba un vídeo de Rosa María García, una activista trans, conocida por liderar campañas de acoso y derribo contra aquellos que opinan diferente a su postura. Una actitud que también se atrevió a denunciar públicamente Etxebarria. “El PSOE considera que yo soy una acosadora y que Rosa María merece todo su apoyo. Os recuerdo que el mismo día en que agredían a una mujer transexual, hubo 10 violaciones, una especialmente violenta porque se trataba de una mujer mayor con discapacidad (...) Pedro Sánchez expresó su solidaridad con la mujer trans agredida pero no con la mujer discapacitada violada ni con la mujer asesinada. Yo no tengo por qué elegir entre un partido u otro. Mostrar la misoginia del PSOE no me convierte en seguidora del PP o VOX”, escribió en redes sociales.

Paz Vega ha cometido la osadía de darle a me gusta a una publicación que pedía la salvaguarda de espacios seguros para las mujeres. #YoApoyoaPazVega pero sobre todo a @LaEtxebarria a la q no van a conseguir callar acosándola tanto en redes como en la vida real pic.twitter.com/S8Yw1aOUlz — difusion_feminista (@d_feminista) January 11, 2021

El polémico mensaje fue aplaudido por muchos de sus seguidores, entre ellos Paz Vega, que comentó un emoticono de un corazón morado en la publicación, en apoyo a la escritora. Pero tan solo bastó este gesto para que las redes sociales criticaran la postura de la actriz. Rápidamente comenzó una campaña de acoso hacia Vega, a la que usuarios de Twitter e Instagram tachan de tránsfoba y TERF (Feminista Radical Trans-Excluyente).

#YoApoyoaPazVega

A la misma vez, otra corriente en apoyo a la actriz, liderada por Lucía Etxebarria y su séquito de seguidores, teñía las redes sociales de emoticonos de corazones morados junto al hashtag #YoApoyoaPazVega. “Todo lo que hizo Paz Vega fue darle like a una publicación cuyo texto muchas habéis conservado. Una publicación que no acosaba ni insultaba nadie y ni siquiera se refería a cierta persona en masculino. Paz también ha recibido amenazas e insultos, y hemos leído en Twitter que la van a escupir, que la van a abofetear, que van a arruinarle la vida”, denunciaba públicamente la escritora.

Posteriormente Etxebarria publicó en redes sociales el acoso y amenazas que ella también estaba sufriendo tras su polémica publicación. Aunque por el momento, la protagonista de este linchamiento no se ha pronunciado, tras los últimos acontecimientos parece que a los personajes públicos les sale caro el posicionarse públicamente.