Maite Zaldívar: “He visto faltas de respeto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera”

En los últimos meses, la relación materno filial de Isabel Pantoja con sus hijos ha sido muy comentada a raíz de la polémica desatada por la herencia de Paquirri. Una de las personas que aún no había desfilado por los platós de Telecinco para pronunciarse sobre este asunto era Maite Zaldívar, ex mujer deJulián Muñoz, que ha revelado algunos episodios que ha vivido en primera persona.

“Ella no hablaba bien de su hijo Kiko. A mí no me contó los problemas que tenía pero me decía que Kiko no era disciplinado, que no le gustaba estudiar, que le daba muchos dolores de cabeza. Cosas que entiendo que eran normales por la edad que tenía el niño, no sé si eran 16 o 17 años” decía Mayte Zaldívar a los colaboradores de Sábado Deluxe, rememorando una comida que compartió junto a su entonces marido, Julián Muños, con la tonadillera y su primogénito, Kiko Rivera.

JULIAN MU¿OZ Y FRANCISCO JOSE RIVERA PANTOJA " PAQUIRRIN " PASEANDO POR LAS CALLES DE SEVILLA AS/ © KORPA 27/03/2006 SEVILLA *** Local Caption *** THE POLITICIEN JULIAN MU¿OZ AND FRANCISCO JOSE RIVERA PANTOJA " PAQUIRRIN " WALKING IN THE STREETS OF SEVILLA

Mayte se pronuncia sobre la relación entre Isabel Pantoja con Kiko Rivera:“En 2003 ya se hablaban con faltas de respeto”.

La exmujer de Julián Muñoz asegura que en aquella comida había mucha tensión entre madre hijo. “Fue en 2003, que no sé qué edad tenía entonces el niño, un día que comimos con Isabel y Kiko, cuando vi la relación que tenían madre e hijo. Entre ellos se hablaban con faltas de respeto. Ella tiene una forma de hablar muy seca con todo el mundo”. En aquella ocasión y según recuerda Maite, Isabel llamó la atención a su hijo que se había cortado el pelo y delante de todos, le dijo que “no le gustaba las pintas que llevaba”.

Pero además de los malos modos entre ellos, desveló que a Kiko Rivera, durante una época, no le dejaban entrar en Cantora. “El niño ha tenido que dormir en casa de amigos míos porque no le han dejado entrar en su casa estando Julián Muñoz”, decía la entrevistada. “El niño se ha tenido que ir a casa de amigos míos porque no le dejaban entrar en la casa. No sé en qué condiciones iba el niño ni tampoco quién dio la orden de que Kiko Rivera no entrara en Cantora, pero sí te puedo asegurar que sé dónde ha dormido, cómo y con quién, porque eran amigos míos”, explicaba Maite Zaldívar en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

DIA DE ANDALUCIA 2003 EN MARBELLA EN LA IMAGEN EL ALCALDE DE MARBELLA JULIAN MU¿OZ , SU ESPOSA MAITE ZALDIVAR Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA PASEANDO POR LAS CALLES DE MARBELLA KORPA / © KORPA 28/02/2003 MARBELLA *** Local Caption *** DAY OF ANDALUCIA 2003 IN MARBELLA IN THIS PICTURE ( MARBELLA MAYOR JULIAN MU¿OZ MAITE ZALDIVAR , AND SINGER ISABEL PANTOJA

“Isabel no ha tratado a mis hijas con el mismo respeto que Julián a los suyos”

“Lo dice su hijo Kiko: que no es ni buena madre ni buena abuela. Yo nunca la he visto como una madre preocupada. A mi Julián me ha dicho que a ella le molestaba su hija y no sé si fue él o quién que contaba que la niña se quedaba jugando con Julián e Isabel Pantoja estaba en su mundo. Ella tenía que haber tenido el mismo respeto y comportamiento con los hijos de su pareja que tuvo él con los suyos” zanjaba Mayte que no perdona a la tonadillera que rompiera su familia, distanciando a sus hijas de su padre.

Así, ha relatado los feos de la cantante con sus hijas, asegurando que incluso las ha insultado por teléfono. “Mis hijas han llamado a su casa y se le ha colgado el teléfono . Incluso las ha insultado. Isabel les ha dicho que son unas hijas de tal y la última vez les dijo: tu padre ni está ni va a estar nunca para ti.”