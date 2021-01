Julián Muñoz, a un paparazzi: “Si me sigues te estrello”

Alguien debería aconsejar a Julián Muñoz que modere sus insultos. Perdió los nervios y amenazó a un reportero que le grababa con un “si me sigues te estrello.”

Rectificar es de sabios, y al día siguiente dejo muy claro que “quiero pedir disculpas por lo que le dije, me arrepiento de mi comportamiento y le pido perdón.”. Y es que le llamó tonto del culo y, tocándose sus partes bajos, añadió que “me tocas los cojones”.

Desmintió que tenga “algún tipo de contacto con Isabel Pantoja. Desde que salí de la cárcel no se nada de ella. Tampoco es verdad, como se ha dicho, que tenga novia, ni me he cambiado de casa. Vivo con mi hija y llevo una vida muy tranquila.”

No conoce “nada sobre el enfrentamiento de Isabel y Kiko, he visto algo, pero poco, y no pienso opinar sobre el tema”. Eso si, aclaró que si algún día habla, será largo y tendido y cobrando. Y soltó, tajante, un “yo también me pregunto dónde está el dinero de Isabel Pantoja. A mi edad, mentir es absurdo”.