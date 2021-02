El radical cambio de imagen de Nacho Palau

El escultor ha dicho adiós a los rizos dando un radical cambio a su imagen. El valenciano, en plena guerra judicial con su ex pareja Miguel Bosé, se ha cortado el pelo y lo ha teñido de rubio. Palau ha compartido su nuevo look en su perfil de Instagram donde además ha revelado que está recuperando viejas aficiones como l rock. “Recordando viejas aficiones... ¡algo bueno seguro!”, escribía optimista junto a una imagen en la que posa con dos amigos.

Además, Nacho se ha afeitado la barba adquiriendo un aspecto más juvenil. Palau vive en Chelva, en Valencia, junto a su madre y dos de los hijos que tuvo junto a Miguel Bosé, Ivo y Telmo.

Trabaja en una fábrica de embutidos y está dispuesto a llegar al final en su petición legal de que sus sus hijos y los del artista sean considerados legalmente hermanos.

La madre de Palau acudió recientemente a “Sálvame Deluxe” donde confirmó que la relación de su hijo con Miguel Bosé había acabado muy mal. Asimismo indicó que en su momento, ambos decidieron formar «un proyecto común». «Sé que Miguel quiere a los cuatro niños, aunque ha dicho que a Ivo y Telmo no les considera sus hijos, rienega de ellos. No se puede hablar con ese hombre, podrían haber llegado a un acuerdo y no enfrentarse en un juzgado.”