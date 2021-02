Le tenía ganas, no le perdona el daño que está haciendo a su hijo. Lola Medina, la madre de Nacho Palau, revolucionó ‘Sábado Deluxe’ con sus explosivas declaraciones contra el Miguel Bosé. Casi treinta años juntos y hoy enfrentados en los juzgados. ¿Las víctimas colaterales? Los dos hijos del valenciano, que desde hace meses solamente se comunican con los dos del cantante a través de Skype.

Lola no se achanta ante la adversidad y habló claro y directa: “Mi hijo tenía 19 años cuando conoció a Miguel. Se conocieron en Valencia en una discoteca, fue un flechazo. Me enteré de que estaban juntos por una foto de ambos. No sabía que Nacho era gay. Me lo reconoció un día, antes de irse a Madrid a vivir con Bosé. Le avisé de que era un riesgo…”.

Sobre Miguel, la madre de Nacho piensa que “ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos. Eran una pareja que quería formar una familia. Sé que Miguel quiere a los cuatro niños, aunque ha dicho que a Ivo y Telmo no les considera sus hijos, rienega de ellos. No se puede hablar con ese hombre, podrían haber llegado a un acuerdo y no enfrentarse en un juzgado.”

Asimismo, Lola añade: “No vengo a hablar mal de Miguel, me llevaba fenomenal con él. Era simpático agradable, cariñoso con mi hijo, al principio era todo maravilloso. Hasta que se rompió su relación en Panamá. Y estoy aquí para apoyar a Nacho. Miguel fue el que decidió separar a los niños, quiso irse a México y mi hijo se negó. Le dio un arranque a Bosé… En Panamá ya no vivían juntos, Nacho iba cuando Miguel no estaba en su casa para ver a los niños. Creo que Miguel le tenía contratado o algo así”.

Foto de los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau, juntos

La exsuegra de Bosé aclaró que “Miguel quería llevarse a los cuatro niños a México, y Nacho le dijo que no se llevara a Ivo y Telmo. Entonces se quedó sin el sueldo y empezaron sus graves problemas económicos. Miguel Bosé no está ayudando en nada. Es muy exigente, marca la pauta, y no dejaba expresarse a mi hijo. Nacho vivía sometido, no es conflictivo, todo lo contrario, estaba algo anulado por el fuerte carácter de Miguel. Se quedó sin nada…”.

Lola cree que quizá a Miguel le gustaba vivir “en la ambigüedad y nunca quiso reconocer la relación con Nacho”. Mi hijo lo ha pasado muy mal, llora cada vez que habla con los niños que están en México. Yo también lo estoy pasando muy mal, porque le doy muchas vueltas al problema, preocupada por el futuro de Nacho y mis nietos, sé que si Miguel llama a Nacho y le dice que necesita su apoyo, mi hijo iría a su lado. Me decepciona Miguel, jamás pude esperar que esto ocurriese. No quiero dar pena, Nacho no quería que viniese, he sido yo la que decidí hacerlo. Es que Miguel no paga a mis nietos ni el seguro médico… Les ha dejado a los tres tirados. No quiero ni pensar que ocurra alguna desgracia y no podamos salir adelante económicamente…”.

Al parecer el cantante quiso llegar a un acuerdo con su ex, pero los términos del convenio no convencieron a éste último, y su abogado le recomendó que fuera por la vía judicial. “Cuando mis nietos sean mayores y se enteren de que Miguel les ha negado como hijos, les va a doler muchísimo. Y a Nacho le dijo que nunca le dejaría desprotegido, y no ha cumplido su palabra.”

Tadeo y Diego, los hijos de Bosé, llaman a sus hermanos con frecuencia: “Todos los niños lo están pasando mal, se quieren como hermanos y apenas se ven. Imaginaros la situación tan dura y triste que están viviendo.” Mercedes Milá acusó a Nacho de “dar una puñalada trapera a Miguel”, unas declaraciones que indignaron a Lola: “En todo caso será al revés”.