Melani Olivares habla por primera vez de su bisexualidad en “Sábado Deluxe”

La actriz acudió anoche a “Sábado Deluxe”. Melani Olivares sorprendió con su entrevista más sincera al hablar sin tapujos de su bisexualidad. Todo ha sido cuando le han puesto un vídeo de sus hijos en el que aparece Melani preguntando a una de sus hijas si tiene novio o novia. Olivares cree que “la libertad está en poder elegir”.

La actriz Melani Olivares. (Foto: Gtres)

Jorge Javier le ha preguntado si últimamente ha tenido una pareja mujer, y la ex concursante de Masterchef Celebrity ha explicado que “he tenido relación con mujeres y con hombres durante toda mi vida”.

“¿Por qué lo cuentas ahora?”, le ha preguntado el presentador de Mediaset y ella ha sido muy sincera: “porque me lo acabas de preguntar, nunca me lo habían preguntado en una entrevista”. “Me ha pasado toda la vida... Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros. No lo he contado como tampoco he contado los novios que he tenido”. “Me he dado cuenta de que por qué disfrutar del 50% si puedo disfrutar del 100. He disfrutado mucho con quien me ha dado la gana y quien ha querido conmigo”, ha comentado la artista que además ha especificado que ahora mismo tiene una relación con un hombre y otra con una mujer.