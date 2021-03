El último homenaje a Diana: el por qué del look de Meghan Markle en la entrevista

Si bien todo movimiento del príncipe Harry y Meghan Markle siempre se han mirado con lupa, la entrevista que le concedieron anoche a Oprah Winfrey no iba a ser menos. Fue, incluso, la más observada y comentada a nivel internacional. Desde sus comentarios más explosivos hasta sus confesiones más sinceras, los ex duques de Sussex hablaron sobre sus sufrimientos y dificultades perteneciendo a la familia real. Pero no solo fueron las palabras las que hicieron guiños a la realidad, sino también el atuendo de la ex actriz. El look de Markle no dejó a nadie indiferente, siendo instantánea la reacción de bastantes seguidores al identificar uno de sus accesorios.

Hace 25 años, hubo otra entrevista que también puso en jaque a la familia real británica: la que concedió la princesa Diana al programa “Panorama”, de la BBC. Durante una hora, la que fue esposa del príncipe Carlos hizo temblar a la Corona inglesa, dejando para la historia frases como “éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco lleno”, o cuando admitió su infidelidad con el oficial del ejército James Hewitt: “Sí, le adoraba. Sí, estaba enamorada de él”.

Esto le valió a Diana de Gales un divorció y un gran desprestigio por parte de la familia real. Y ocurrió hace 25 años, motivo por el que, al ser también una entrevista clave para Buckingham, Markle vio adecuado hacerle un guiño a Lady Di: también eligió el negro y vistió un brazalete Love de Cartier, que perteneció a Diana y que Meghan ha lucido en distintas ocasiones, como fue cuando estaba embarazada de Archie.

El brazalete que viste Meghan Markle perteneció a la princesa Diana

La pulsera, que se ha vuelto inseparable para Markle durante los últimos meses, se trata de un brazalete con diamantes formados de forma lineal, muy al estilo de los infinity rings. Esto lo conjuntó con unos tacones de Aquazzura, de 565 euros, así como el collar Pippa Smalls de aguamarinas, de 1.400 libras esterlinas, y los aretes de topacio azul de Birks, de 650 dólares canadienses.

Vestido que lució Meghan Markle en la entrevista con Oprah Winfrey

Por tanto, el look de Meghan habló por si mismo. Tal y como hizo Diana hace 25 años, eligió un negro, esta vez con un vestido de Giorgio Armani: el modelo Georgette en seda negra con una aplicación floral en la solapa derecha es como un “wrap dress” con elegante escote, cerrado por un semi cinturón integrado al vestido, corte ideal para mostrar que está esperando a una niña, según reveló en exclusiva en la entrevista. La prenda tiene un precio de alrededor de 4.700 dólares.