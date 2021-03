Del racismo al suicidio: las 5 revelaciones de Meghan y Harry que ponen en jaque a la familia real británica

Durante esta madrugada, el canal estadounidense CBS ofrecía una de las entrevistas del año: con Oprah Winfrey como periodista, el príncipe Harry y Meghan Markle se sentaban ante las cámaras dispuestos a hablar sobre su experiencia en la familia real británica. Un programa que duró dos horas y en el que la pareja decidió abrirse en canal, contando toda la verdad, sufrimientos, anécdotas y dificultades que vivieron antes de renunciar a sus títulos de “royals”.

Silencio en Buckingham

La gran mayoría de revelaciones que los duques de Sussex explicaron a Winfrey tienen que ver con el egoísmo por parte de la Familia Real con tal de no “desprestigiar” su imagen ante la sociedad. Y con tal de no verse salpicados por sus propios comportamientos, el Palacio obligó a Markle a mantenerse callada, reveló la que fue actriz. “El Palacio mintió sobre mí para proteger a otros miembros de la realeza”, aseguró Meghan. Fue “silenciada” y obligada a responder siempre a los medios diciendo “sin comentarios”. “Fue una vez casados cuando todo empezó a empeorar y comprendí que no solo no me estaban protegiendo, sino que estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros. Pero no a decir la verdad para protegernos a mí y a mi marido”.

Markle y Middleton... ¿enfrentadas?

Siempre se ha considerado que Meghan Markle y Kate Middleton no mantenían una buena relación. Todo gesto de las duquesas era considerado de enfrentamiento, sobre todo cuando los rumores decían que, en la boda de Meghan y Harry, ambas se pelearon por el atuendo de las damas de honor. Dijeron que fue la duquesa de Cambridge quien terminó llorando, pero ahora la de Sussex dio la vuelta al asunto y dijo que fue ella la que lloró. No quiso incidir en el tema, pero sí alegó que Middleton le pidió disculpas y le regaló flores: “No estoy compartiendo esta información sobre Kate para desprestigiarla. Supongo que ella también quiere que se sepa la verdad”, dijo a Winfrey.

Kate Middleton, duquesa de Cambridge, y Meghan Markle, duquesa de Sussex, durante la final femenina de Wimbledon

Racismo en Palacio

Fue de los comentarios más sorprendentes, dolorosos e incomprensibles de la entrevista que condujo Winfrey. Tanto Meghan como Harry admitieron que el color de Archie, su primogénito, fue un problema en Buckingham antes incluso de que naciera. No desvelaron para quién lo fue, pero sí que hubo numerosas conversaciones sobre el pequeño: sobre que no obtendría un título, sobre su color de piel y “qué significaría o cómo se vería eso” para la Familia Real.

“Ya no quería estar viva”

Meghan Markle conmocionó al público con el que fue el titular, quizá, más desgarrador de la entrevista: admitió haber tenido pensamientos muy oscuros durante una etapa de su vida, estando embarazada. “Estaba avergonzada de admitir lo que me pasaba y al mismo tiempo, avergonzada de tener que decírselo a Harry. Pero sabía que si no lo contaba, lo haría. Simplemente no quería estar viva”, explicó. Pidió ayuda, pero se la negaron porque “no sería bueno para la institución”.

La espalda del príncipe Carlos

Winfrey no dudó en preguntarle a Harry sobre su padre o su hermano. Respecto al príncipe Guillermo, aseguró que le quiere con locura. “Él es mi hermano, hemos pasado por un infierno juntos, tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes”, explicó. “La relación es distante en este momento. Pero el tiempo lo cura todo. Ojalá”, concluía. Respecto a su padre, aseguraba que, como él mismo estaba antes de irse de la Familia Real, estaba “atrapado. Ni él ni mi hermano pueden irse. Siento una gran compasión por ellos”. “El príncipe Carlos dejó de atender a mis llamadas”, reveló también el duque de Sussex.