Las otras veces que Antonio David Flores fue supuestamente infiel a Olga Moreno

Cuando parecía que la tranquilidad y la confianza reinaba de nuevo entre Antonio David Flores y su esposa, Olga Moreno, las confesiones de una supuesta amante del contertulio de “Sálvame” podría poner en jaque, de nuevo, la estabilidad del matrimonio.

Una mujer ha asegurado al programa de Telecinco que se acostó con el ex guardia civil “cuando ya estaba con Olga Moreno”.

La presunta amante, de la que no ha trascendido el nombre, confiesa haber mantenido “encuentros íntimos” con Antonio David. La presentadora Carlos Corredera añade: “Esta mujer asegura que también estuvo con su mejor amiga, que dice tener pruebas de todo y que eres un megagolfo, un sinvergüenza, un falso y un guarro con patas”. La mujer ha confesado q los encuentros tuvieron lugar en 2009, cuando ambos eran vecinos. “Un día nos liamos en su casa”.

Antonio David Flores se enfada por las acusaciones de deslealtad: "Sí o sí, la intención es que me separe" https://t.co/uDSUdYnUNO — Telecinco (@telecincoes) March 11, 2021

Ante la revelación en directo de las supuestas nuevas infidelidades del exconcursante de ‘GH VIP’, éste no dudo en revelar el consejo que le había dado a su mujer: “Si ves necesario salir a dar explicaciones, contar cómo estás llevando todo esto, hazlo, tienes mi apoyo”.

Pero no es la única vez que el tertuliano se enfrenta a este tipo de acusaciones. La primera infidelidad se produjo cuando la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, estaba embarazada de su segundo hijo, David, y asegura que él estaba con una chica que trabajaba como camarera; pero al parecer, esta no habría sido la única vez que el colaborador habría sido infiel a su ex mujer.

Parece ser, según se reveló en “Sálvame tomate” en el mes de septiembre que Antonio David también le había sido desleal a Olga con “una antigua socia”. ”Un fin de semana, cuando ocurrió lo que ocurrió, Olga se fue a trabajar y mientras él estaba en casa con esta persona”, aseguraba. Sin embargo, según Miguel Frigenti, había un testimonio que apuntaba a una supuesta infidelidad del colaborador a su mujer en el año 2010: “Fue una cosa de tres meses los fines de semana, se acabó porque a Antonio David le llega información de que ella quiere ir a un plató y se asusta”.