Una “amiguita” de Antonio David Flores: “Es mega golfo, un sinvergüenza y un guarro con patas”

Del autobús de la Campos a la caravana de presuntas amantes de Antonio David Flores no han transcurrido ni 24 horas. El ex marido de Rocío Carrasco se enfrenta a nuevos testimonios que ponen en duda su fidelidad a Olga Moreno, la mujer con la que lleva cerca de veinte años de feliz unión y con la que tiene una hija, Lola.

No es la primera vez que alguna joven asegura que ha tenido alguna aventura con el ex guardia civil, pero según el programa en el que colabora, la última de ellas no guarda buen recuerdo de él. Sus palabras no ofrecen lugar a dudas: “Antonio David es un mega golfo, un sinvergüenza y un guarro con patas” ha expresado su “amiguita” en una grabación en la que ha intentado mantener su anonimato con los periodistas de Sálvame.

Antonio David y Olga Moreno en Málaga. 17/12/2017

Tras el avance de la entrevista, Antonio David Flores ha tratado de cercar la fecha en la que supuestamente habría sido infiel a su mujer y averiguar algunos datos sobre la mujer que le tacha de ser un “cerdo”. A sus preguntas, Carlota Corredera ha consentido en darle algunos de los detalles que sobre esta supuesta relación extra conyugal les ha trasladado la invitada: “Esto ocurrió en 2009 , cuando ya estabas casado con Olga”.

Aunque, a lo largo del programa, se darán más datos sobre la mujer que asegura que ha vivido una aventura con el colaborador de Sálvame, en sus declaraciones al programa ella asegura que “es un p...cerdo. Me perseguía por la urbanización hasta que un día entró en casa y ya...él me decía que era la mujer de su vida”.

Antonio David se ha mostrado tranquilo y sonriente aunque ha reconocido que, al igual que ocurriera hace unos meses, estos testimonios pueden pasar factura a su matrimonio. “Llevo 20 años con Olga, en los que ha habido de todo”- ha dicho el colaborador, sin entrar en dar más detalles sobre si, durante estos años, han podido tener algunas crisis o bache.