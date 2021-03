‘La Isla de las Tentaciones’: El tenso cara a cara entre Marina y Stefany

La marcha de Lucía y Manuel dejó las villas con una profunda pena, pero no fueron lo únicos porque a los concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones’ les tocó decidir qué dos solteros abandonaban su experiencia en el reality. Uno de los elegidos fue Simone, el soltero italiano y ex tentador de Lola; cuya expulsión supuso una fuerte discusión entre Lola y Marina. “Si él dice Lola me da igual, lo veo en todo su derecho de decirlo, quien ha tenido un problema en la villa con él has sido tú. No me obligues a defenderte en algo que sea indefendible, ni que me meta en algo que no tengo que meterme”, decía Marina tras recriminarle Lola su falta de apoyo en el abandono del tentador.

Discusión entre Lola y Marina, en 'La Isla de las Tentaciones'

En este último programa, los participantes se encontraron cara a cara con los solteros favoritos de sus parejas. Una hoguera inusual y nada esperada que dejó buenos momentos para algunos de ellos, y algún que otro encontronazo; como es el caso de Marina y Stefany. La tentadora, que entró con paso firme, aseguró que estaba “súper bien, feliz conmigo misma y yéndome a dormir cada noche con la conciencia muy tranquila a diferencia de otras”, a lo que Marina enseguida respondía que “por qué”. “Porque estoy haciendo lo que me sale del corazón”, explicaba la soltera. “¿Y yo no? ¿Qué te sale del corazón? Irte con uno, luego con otro”, contestaba Marina devolviendo el golpe al recordar que Stefany se besó primero con Manuel y después con Jesús. “Yo no sé las relaciones que tú habrás tenido pero es muy fácil juzgar desde fuera una relación”, intentó hacerle ver Marina a Stefany.

“He tenido tres relaciones de años y te puedo asegurar que he estado enamorada hasta las trancas y jamás hubiera hecho lo que has hecho tú. Y mucho menos sería tan cobarde de esperar a este programa para hacer lo que ya querías hacer fuera. ¡En un día o dos no te sale hacer eso porque no te nace!”, exponía Stefany. Algo que hizo explotar a Marina, que se puso de pie para sincerarse con la tentadora: “Mentira. Eso es mentira. ¿Tú sabes qué pasa, cariño? Que yo nunca he dicho que esté enamorada. Nunca lo he dicho. Yo sabía que mi relación tenía problemas y aquí me estoy dando cuenta, me estoy liberando y me estoy dando cuenta de lo que realmente siento. Pero estoy siendo de verdad. Cosa que tú y el otro no estáis siendo. Porque a ti no te gusta mi novio. Y si no mírame a la cara y dime que te gusta. ¿Te gusta?”.

Marina en la hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

La tensión entre ambas fue en aumento ante el estupor de Sandra Barneda y el resto de compañeras que presenciaban el baile de “zascas”. “Los dos nos respetamos mutuamente y tenemos unos valores de los que tú careces”, le reprochaba Stefany mientras Marina, indignada, sentenció: “Él sí está enamorado de mí y es el coraje que me da, que no lo muestra”.

Pero sin duda, el cara a cara más esperado de la edición es el de su pareja, Jesús, con el tentador Isaac “Lobo”. Una confrontación que no empezó nada bien, ya que el soltero entró provocando a los chicos de Villa Playa, y que tendremos que esperar a esta noche para ver cómo termina.