El caché estrella de Olga Moreno en «Supervivientes»

El próximo jueves dará comienzo la nueva edición de Supervivientes. Los concursantes que formarán parte de esta aventura extrema hace unas horas que han aterrizado en Honduras para comenzar su periodo de aislamiento previo al estreno. Entre todos ellos, el nombre de Olga Moreno ha sido el que más atención mediática acapara. El motivo, el documental protagonizado por Rocío Carrasco, «Rocío: contar la verdad para seguir viva». La mujer de Antonio David Flores, como ha podido conocer LA RAZÓN, ha meditado muchísimo los pros y contras hasta tomar la decisión definitiva, apoyada por su marido en todo momento.

Uno de los nuevos concursantes de este «reality» desliza a este periódico que «todos los cachés han bajado este año y la productora nos avisó desde un principio». La crisis provocada por la Covid-19 afecta a todos y el programa se ha visto obligado a hacer algunos recortes. Recortes que no han afectado a Olga, considerado el fichaje revelación y por lo tanto la que contaría con el caché más alto. «El sueldo semanal de Olga oscilaba entre 13.000 y 15.000 euros», afirman desde la productora. Esta persona habla sobre esta cifra en pasado debido a que las cosas podrían haber cambiado y mucho en las últimas semanas. Cuando Sonsoles Ónega en «Ya es Mediodía» confirmó la participación de Olga Moreno en «Supervivientes», España todavía no era conocedora de la existencia del documental de Rocío Carrasco que cambiaría la vida de todos los afectados. Ni siquiera ella. Es por eso que a raíz de la emisión de los primeros capítulos Olga habría negociado con la productora un aumento de su caché, ya que su mera presencia en la isla generará muchos contenidos en televisión en estos momentos.

Olga se planteó en su momento pagar la penalización y declinar su participación. Así lo sabemos por un familiar cercano a la protagonista. Cabe destacar que no se mide de la misma manera cuando un concursante se niega a ir una vez firmado el contrato que el hecho de estar en Honduras y querer abandonar por voluntad propia. Uno de los métodos usados con algunos concursantes que decidieron marcharse por la puerta de atrás es multiplicar el caché por tres, y ese resultado es el total de la multa a pagar. Cada uno negocia sus condiciones y cada contrato es un mundo, pero en general esa es la pauta a seguir.

La mujer de Antonio David ha vivido su última semana en España alejada, dentro de sus posibilidades, de todas las polémicas que rodean a su familia. Eso sí, apoya totalmente a su marido y padre de su hija Lola y no ha dudado de él en lo que respecta a todas las críticas que este ha recibido. La empresaria ha dejado todo atado, tanto sus redes sociales, en las que Rocío Flores ayudará, como su negocio, la tienda de moda y diseños que tiene en Málaga, «Olé & Amén», cuya responsabilidad ha delegado en una de sus empleadas de confianza. Comienza una nueva aventura en la vida de Olga, para la que ha elegido a una de sus grandes amigas como fiel defensora en plató. Si Rocío Flores fuese necesaria en algún momento, la joven pisaría el plató de Telecinco con condiciones.

Antonio David no cuenta con muchos apoyos en toda esta guerra mediática, al menos públicamente. Pocos son los rostros conocidos que han aportado argumentos que respalden al excolaborador de «Sálvame». Su mujer y la familia de esta sí le han defendido. Rosa Moreno, hermana de Olga, ha denunciado a través de sus redes sociales que Telecinco, según ella, está creando una campaña de desprestigio en contra de su cuñado que está haciendo mucho daño a los suyos. «La justicia no se debe mediatizar. Los que te conocemos bien no necesitamos pruebas. Demasida gente está contigo, cuñadito, y la verdad solo tiene un camino y saldrá a la luz», escribió hace unos días en su Instagram.