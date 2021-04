Olga Moreno salta del helicóptero por “mis niños y mi marido”

Olga Moreno ha querido dedicar el salto del helicóptero a las personas más importantes de su vida: sus niños, su marido con quién volvería a casarse y su madre. Aunque ha intentado mantener la compostura y mostrarse fuerte en esta extrema aventura, la mujer de Antonio David Flores no ha podido evitar las lágrimas y ha acabado rompiéndose en el momento de lanzarse a la aventura.

“Me dan mucho miedo las alturas”, ha confesado la mujer de Antonio David Flores antes de relatar a Jorge Javier el difícil momento que atraviesa tras la emisión del documental que protagoniza Rocío Carrasco y que ha convertido su vida familiar en un infierno. “Tengo sentimientos muy encontrados, pero estoy bien, con muchas ganas. Me me cuesta mucho trabajo todo esto, pero sentimentalmente estoy bastante fuerte y bastante bien. Me ha costado mis días de pensamiento y ahora mismo estoy renovada”, ha confesado la sevillana a Jorge Javier Vázquez.

Olga Moreno defiende a su marido, Antonio David Flores en "Supervivientes"

En el momento más esperado para la audiencia y uno de los más emotivos para los supervivientes, el salto del helicóptero, Olga ha dejado claro que, pase lo que pase, su familia es lo más importante para ella: “Se lo dedico a mis niños, que les echo mucho de menos. A mi marido, que si volviera a nacer me volvería a casar con él. Y a la persona que ha luchado por sus hijos y hoy lucha por ella misma que es mi madre”, ha dicho llorando.

Emocionada, con ganas de luchar y consciente de que todos los ojos están puestos en ella, Olga Moreno ha confesado a la audiencia cómo afronta la polémica y su aventura en los Cayos Cochinos. “No puedo pensar en los niños, ni en nadie. Te juro que no creía que fuera a ser capaz, pero todo es de cabeza. Me voy a centrar en la supervivencia, me ha tocado gente maravillosa y estoy muy agradecida por todo”.

Y es que la jugada de Telecinco con su fichaje pilló a la familia Flores-Moreno fuera de juego y Olga dijo «sí» a participar en ‘Supervivientes’ sin saber que, tras firmar el contrato, Mediaset emitiría la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ en la que Rocío Carrasco no ha dejado títere con cabeza. La inesperada confesión de la hija de la más grande, que ha roto su silencio, ha puesto su mundo patas arriba. Lo que más teme Olga es que este testimonio pueda romper la unidad de la familia y su felicidad.

Antonio David y Olga Moreno en Málaga. 17/12/2017

Las acusaciones de maltrato e infidelidades de Rocío Carrasco a Antonio David Flores y los duros episodios que ha vivido con sus dos hijos, colocan a Olga Moreno en una situación muy complicada en un concurso en el que además de la fortaleza física, es fundamental la psicológica.