Rocío Mestre, ex de Fidel Albiac, toma acciones legales contra Rocío Carrasco y Mediaset para defender su anonimato

La docuserie de Rocío Carrasco en la que “cuenta su verdad para seguir viva” sigue trayendo cola. Son muchas las personas que se han visto implicadas directa o indirectamente en la historia que narra la hija de Rocío Jurado en los seis capítulos que se han emitido hasta la fecha. Las dos niñeras de Rocío y David Flores, Irma y Mari Cruz, Cristina Cárdenas, Raquel Mosquera y el resto de la familia Jurado-Mohedano son solo algunos de los implicados que han salido a la palestra en las últimas semanas. Nuria Bermúdez ha sido otro de los rostros conocidos que se ha visto aludido en esta trama televisiva, y tras su negativa a pronunciarse en los medios de comunicación ha decidido, a través de la reconocida abogada Teresa Bueyes, tomar acciones legales contra Rocío Carrasco, ya que, según ella, lo que ha contado la protagonista forma parte de “un relato absolutamente falso”. Así lo especifica su abogada en un comunicado: “Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada”.

Pero Bermúdez no es la única que ha decidido dar un paso al frente para defender su verdad. Rocío Mestre, antigua amiga de Rocío Carrasco y expareja de Fidel Albiac, también tomará acciones legales, en este caso para defender su anonimato. La Razón ha podido hablar con Alba Mestre, hermana de Rocío Mestre y también abogada. Pese a sus conocimientos en el tema, la encargada de llevar este caso será su compañera, la letrada Marta Fontana: “Tomaremos acciones contra Rocío Carrasco y Mediaset por vulnerar el derecho a la intimidad y a la imagen”, asegura, ya que según ella son “responsables directos de dicha vulneración”. En el caso de la cadena de Paolo Vasile, se envió un burofax cuando el nombre de su hermana salió de nuevo a la luz con el fin de que no se la mencionase en los diferentes programas, pero según cuenta “Mediaset no lo ha respetado” y es por eso que tomarán medidas al respecto. La abogada concluye su discurso asegurando lo siguiente: “Mi hermana se ha ganado el anonimato desde hace veinte años y me encargaré de que un juez se lo reconozca”. Por su parte, Rocío Mestre también ha hablado con este periodíco y ha mostrado su negativa a la hora de conceder ningún tipo de declaración asegurando que en la actualidad “su vida está en otra linea”. Felizmente casada, con dos hijos y alejada por completo de su pasado mediático, la sevillana luchará por ‘contar su verdad para seguir viva’ pero en los juzgados.

Rocío Mestre y Fidel Albiac mantuvieron una relación sentimental en el año 1999. Mestre fue la que presentó a su por aquel entonces novio a Rocío Carrasco. Meses después de aquella presentación, Rocío y Fidel hicieron oficial su idilio amoroso. Por aquel entonces Rocío Mestre concedió unas declaraciones destapando las presuntas mentiras de su ex. Desde entonces, su vida transcurre en el anonimato y en la paz que le genera su nueva vida familiar y profesional, y es por eso que no está dispuesta a que su nombre sea puesto en tela de juicio a través de la opinión pública.