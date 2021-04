Pilar Rubio, positivo en Covid-19

Hace tan solo unos días conocíamos que Sergio Ramos había dado positivo en coronavirus. Un motivo por el que toda la familia Ramos Rubio se encontraba confinada en casa, tal y como confesaba la mismísima Pilar Rubio, a través de videollamada, en El Hormiguero de Antena 3.

Sergio está en una habitación encerrado. Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer”. “Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir”, contó entonces.

Pero, según ha podido saber LA RAZÓN, Pilar Rubio también ha dado positivo en Covid-19. Una noticia que la misma presentadora ha confirmado a través de sus redes sociales: “Quiero compartir con vosotros que di positivo en Covid-19 en una prueba que me hicieron el viernes. Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa. Estoy deseando incorporarme al trabajo”.