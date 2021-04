Harry Styles, desnudo en su nueva película

Los fans del ex componente de ‘One Direction’ no pueden esperar más para ver a Harry Styles en acción en su nueva película My Policeman, el próximo proyecto cinematográfico del artista en el que protagonizará un desnudo integral.

Se trata de una película basada en una novela homónima de 2012 escrita por Bethan Roberts. La historia trata sobre la homofobia, la injusticia social y la dificultad de las personas del colectivo LGTBIQ+ para desarrollar su vida sexual en paz en una sociedad marcada por la intolerancia y los prejuicios. Un drama ambientado en los años 50 en Reino Unido, época en la que la homosexualidad estaba considerada ilegal, en el que Harry Styles interpretará a Tom Burgess, un policía casado con Marion (Emma Corrin) tan solo por mantener las apariencias. El reparto protagonista lo completa David Dawson, que dará vida a Patrick, con quien Tom tendrá una aventura.

Según revela el diario británico The Sun, en My Policeman, Harry Styles protagonizará una de las escenas más subidas de tono del film en el que sus fans podrán disfrutar de la anatomía del cantante al completo; y es que Styles aparecerá completamente desnudo. “Harry se está volcando en el personaje y está muy emocionado por el reto, aunque es una tarea bastante abrumadora. Él siempre quiere hacer cosas que la gente no espera y retar a aquello que todo el mundo piensa de él. Y eso es lo que va a hacer en esta película”, asegura el tabloide.