Harry Styles y Olivia Wilde, ¿nueva pareja?

El cantante Harry Styles sigue imparable. El ex componente de One Direction ha estrenado nuevo videoclip para promocionar su single “Treat People with Kindness”, con una compañera de baile excepcional, Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de Fleabag.

Un video que ha sido celebrado por su legión de fans que, además no salen de su sorpresa tras la publicación de unas fotos que podrían significar el romance entre Styles y Olivia Wilde. Ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación, pero sí es evidente que han acudido juntos, y de la mano, a la boda de Jeff Azoff, agente de Wilde, que se ha casado este fin de semana en California.

Olivia Wilde and Harry Styles seen holding hands, spark dating rumors https://t.co/jS7v2bytFV pic.twitter.com/YFAnKMs5O2 — Page Six (@PageSix) January 5, 2021

Recientemente, la actriz anunció su ruptura con Jason Sudeikis, con el que llevaba saliendo casi diez años y con el que Wilde tuvo dos hijos: Otis Alexander, de seis años; y Daisy Josephine, de cuatro.

Actualmente Harry Styles y Florence Pugh (”Mujercitas”) se encuentran en pleno rodaje de la película “Don’t Worry, Darling” dirigida por Olivia Wilde.