Harry Styles, el rey del “glam rock”

El ex componente de los One Direction es el vivo ejemplo del atrevimiento. Si en su anterior gira sorprendió a sus fans, y a los que no son, vistiendo de Palomo Spain, en la gala de los Grammy celebrada la pasada madrugada, Harry Styles lo hizo vestido de Gucci. El artista ostentaba tres nominaciones (a Mejor Álbum Musical por Adore you, a Mejor Álbum Pop por Fine Line y a Mejor Canción Pop solista, por Watermelonn Sugar, que acabó llevándoselo).

Harry Styles, de camino a la gala de los Grammy 2021 en Los Ángeles

Harry Lambert fue el elegido por Harry Styles para vestir en la alfombra roja, pero confió en Gucci, su firma fetiche, para su actuación. “Para mí, vestir a Harry es muy fácil. Nos hemos unido por un bonito sentimiento, el resultado de una verdadera amistad. Hay una conexión realmente natural y espontánea entre nosotros, y es por eso que trabajar con él y con Harry [Lambert] es tan divertido”, afirmaba para Vogue.como Alessandro Michele, director creativo de la marca.

El británico posó en la alfombra roja con unos pantalones en color marrón acampanados, un chaleco de punto que dejaba al descubierto parte de su pecho y una americana de cuadros. Completaban el “outfit” de Styles unos botines en color crudo y una boa violeta que lució al cuello. Un look sesentero que recordaba el aire glam rock de otros artistas como David Bowie.

Harry Styles, de Gucci, en su actuación en los Grammy 2021

El artista subió al escenario vistiendo un total look de cuero negro de Gucci. “Quisimos darle una vuelta e ir a por algo mucho más oscuro, sexy y sorprendente. Creo que nadie ha visto a Harry vestir así antes, por lo que los Grammy ha sido el momento perfecto para hacerlo”, dijo Lambert sobre el estilismo de Gucci. Al cuello, lució otra boa, esta en verde menta.

Harry Styles, ante la prensa, tras ganar su primer Grammy

El tercer look fue ante la prensa, tras haber recibido su primer Grammy: una camiseta blanca holgada con unos pantalones de cuadros y por encima, una americana en tonos marrones XXL. Y, la tercera boa al cuello, esta de color negro, como hilo conductor de todos los estilismos “glam” de la noche.