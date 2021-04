Fidel Albiac, el hombre que siempre estuvo callado, rompe su silencio

La inesperada aparición de Fidel Albiac sorprende hasta a su esposa Rocío Carrasco. Entra en directo durante la entrevista realizada en Tele 5 a su pareja: “Me produce tanto dolor verte recordando tu dolor… Tienes la suerte de estar aquí, pero hay muchas otras que no pueden contarlo.”

El abogado no es amigo de hablar en los medios de comunicación, pero hace una excepción para apoyar públicamente a su pareja: “Se me ha señalado desde el minuto cero, se me puso que yo era el necesero de Rocío, el que le llevaba el neceser, y muchas cosas más. Vaya tontería.”

Deja entrever que él no tiene abducida a su mujer y se muestra molesto ante esa consideración. “Han dicho que Rocío está aislada, que vive en un búnker… y no es cierto. De ella han llegado a decir que su aspecto es porque toma drogas, es cruel… Hoy me duele verla ahí, contando su dolor. Ver la docuserie duele mucho, porque te das cuenta de todo lo que ha soportado. El sufrimiento no es que una más, pero… Nadie quiere que sufra nadie. Y yo llevo años viéndola sufrir en casa.”

Entrevista a Rocío Carrasco. Fidel Albiac

No quiere contestar lo que siente por Rocío Flores: “eso lo contestaré en privado”.

Rociíto despide a su marido con un “te quiero mucho, cuando acabe nos vemos en casa”. Extraña que no haya acompañado, tal y como estaba previsto, a su mujer al plató. Nunca la deja sola y esta ha sido la excepción que confirma la regla.

Un personaje frío y serio

Fidel es un hombre hermético, huye de la Prensa sistemáticamente, elude protagonismos innecesarios. Los que le conocen bien le califican como un hombre divertido y con alma de artista. Sabemos que toca bien la guitarra y que le gusta cantar en reuniones con amigos y familiares.

Rocío confía plenamente en él, el problema es que las malas lenguas le acusan de haberla distanciado de su familia. Dicen que ni Pedro Carrasco ni Rocío Jurado, los padres de Rociíto, sentían aprecio por el entonces novio de su hija, como tampoco cuenta con el beneplácito del que fuera segundo marido de “la más grande”, José Ortega Cano, o de los hermanos de la Carrasco, José Fernando y Gloria Camila.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac

En el caso de su hija, Rocío Flores, no sería la primera vez que expresara su rechazo al marido de su padre. Y lo mismo ocurre con Amador Mohedano. A la postre, en la familia materna de Rociíto no cuenta con apoyos, si acaso el de algunas primas chipioneras que mantienen una relación, eso sí, a distancia, con la primogénita de la Jurado.

Albiac, según sus íntimos, es un hombre muy listo, calculador, muy amigo de sus amigos, enamoradísimo de su pareja y educado. Pero de cara al exterior su imagen es la de un personaje un tanto frío y demasiado serio. Su vida era un misterio hasta que apareció en la de Rocío. Apenas pocos datos, entre ellos que quiso ser policía local de Sevilla, que estuvo ennoviado con una chica que se llama Rocío Mestre, o que su familia es de origen humilde. Fidel se propuso esconder su pasado y lo ha conseguido con creces.