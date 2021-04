Rocío Carrasco: “Yo no soy la madre que se le ha vendido a la gente”

El octavo capítulo, titulado “Miedo” comienza en el año 2006, con el testamento y herencia de Rocío Jurado, momento en el que Rocío Carrasco se dio cuenta de que su hija, con tan solo nueve años, había cambiado respecto a ella. “La muerte de mi madre es ley de vida, pero yo me encontraba en situaciones que eran antinatura”, refiriéndose a su ex pareja que le demandó en 2006 para modificar las medidas definitivas de los hijos, “ese procedimiento lo pierde en Primera Instancia, en Audiencia Provincial y en el Supremo, y este dictamina y cierra el procedimiento diciendo que esta persona no puede ir en contra de sus actos propios”. Rocío Carrasco demanda al padre de sus hijos por impago.

“Cuando sale la sentencia, Rocío ya tiene 12 años y me dice: ‘tú has querido meter a mi padre a la cárcel, eres una puta...’, yo es por su actitud que no hago esa reclamación judicial que me indica el juzgado penal, dejo pasar seis años sin cobrar pensión para ver si aminorando la marcha judicial, aminoraba la intoxicación que esa persona hacía los niños, pero fue aumentando”, relata Rocío Carrasco, que finalmente hizo la reclamación judicial.

“Yo no soy la madre que se le ha vendido a la gente, yo he sido una madre coartada, una madre aterrorizada”