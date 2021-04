El ‘miedo’ de Rocío Flores tiene nombre y apellido (y no es su madre)

Quedan tan solo unas horas para que se emita el octavo episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, que tiene por nombre ‘Miedo’. Rocío Carrasco contará en él todos los detalles sobre el fatídico suceso que vivió junto a su hija aquel 27 de julio 2012. Por su parte, Rocío Flores ha sorprendido a los espectadores concediendo unas impactantes declaraciones en el espacio social de “El Programa de Ana Rosa”, donde colabora desde hace unas semanas: “El equipo médico que la lleva le recomienda que no hable conmigo, le recomiendan que hable de todo esto delante de cuatro millones de espectadores, y ahora hago yo una pregunta: ¿Mi hermano también está metido en mi parte? ¿Ni una llamada en siete años, ni por un cumpleaños, ni tampoco para preocuparse por su estado de salud? No sé, cuanto menos me parece todo esto cuestionable. Ya no me llames ni a mí, llama a tu hijo por lo menos”, ha confesado en directo.

La hija de Antonio David ha hecho un llamamiento a su madre y a los responsables de esta docuserie tras enterarse de que han decidido conjuntamente no emitir once minutos en los que Rocío Carrasco cuenta “detalles innecesarios” sobre el maltrato que sufrió por parte de su hija durante años: “No entiendo que se decida ahora ocultar parte de un testimonio que está grabado hace un año. Yo pido que se emita todo completo, no tengo nada que ocultar, no tengo miedo a nada”, asegura. A la espera de conocer cuál será la decisión final de la cúpula que dirige este documental, cabe destacar la siguiente declaración dentro del discurso de Rocío Flores: “Tuve miedo hace muchos años de mi vida por otras muchas circunstancias que no son para nada por ese episodio. Lo repetí el otro día y lo repito hoy, yo sé bien lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo”.

Rocío Flores se estrena como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'

‘Miedo’. Parece que Rocío Carrasco no es la única en esta historia que ha experimentado esa sensación. Su hija también, y así lo ha confesado en anteriores ocasiones públicamente. En una reciente conversación con ella, traslada a LA RAZÓN ser totalmente consciente de dónde se encuentra el verdadero problema. Y no es su padre, tampoco su madre. Esa persona también fue testigo de lo que sucedió en 2012. Esa persona ha convivido con ella y con su hermano David durante años. Esa persona, siempre según Rocío Flores, no se portaba todo lo bien que debería. Pero no va más allá, al menos de momento. A pesar de que se ha convertido en el testimonio más buscado no quiere cruzar la línea. O bien porque no se siente preparada, o por motivos legales y judiciales que por el momento están en el aire. Los abogados de Antonio David están trabajando en ello y no es conveniente que la joven diga algo que pueda ser utilizado en su contra en un futuro. Aquí se miden las palabras y los actos y nada es improvisado.

‘Ro’, como la llaman los que más la quieren, se muestra con fortaleza delante de las cámaras. Hemos podido saber que cuando se apagan los focos se derrumba y se muestra vulnerable. En el caso de este miércoles, la protagonista ha empleado una narrativa madura y sensata. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no existe un llamamiento como tal entre llantos y dolor, sino una actitud de enfado y rabia tras una impotencia de no entender por qué ahora su madre la coloca en una situación difícil. Una historia de venganza en la que las auténticas víctimas don dos chicos de 22 y 24 años que no entienden que ahora se les lapide públicamente.

Entrevista a Rocío Carrasco

Esta noche se emitirá el episodio más duro para Rocío Flores. No se perderá ningún detalle de lo que cuente su madre. La sentencia de lo que sucedió en julio del 2012 constata que Rocío Flores pegó una paliza a su madre cuando esta tenía quince años. Eso es una realidad que nadie puede negar. La ex superviviente vivirá este duro momento en compañía de Gloria Camila. El próximo viernes se sentará de nuevo en El Programa de Ana Rosa, por lo que hasta entonces permanecerá en Madrid ‘refugiada’ en casa de su tía.