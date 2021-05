Jesús Castro se niega a hablar de su relación con la prima de Iker Casillas

Jesús Castro ha presentado el torneo de Bubble Shooter con el que se estrena en “Gaming for Global Gift”, la nueva iniciativa solidaria que eGoGames ha arrancado de la mano de Global Gift Foundation, que está abierto hasta el próximo día 13 de mayo y con el que está recaudando fondos para el Centro de Acogida de Gaming For Global Gift, que se construirá para facilitar la lucha contra la marginación social y las enfermedades de menores en riesgo de exclusión.

“Todos podemos aportar y participar en esta competición: es un videojuego muy sencillo y que cualquiera puede tener en su móvil. Lo descargas, compites, ganas premios y aportas a una buena causa”, ha asegurado el actor.

Jesús Castro, actor

El próximo 2 de julio, se estrena la película Hombre muerto no sabe vivir, en la que ha participado Castro, pero asegura que sus próximos proyectos profesionales son “fuera de España”. Y es que aunque el actor no deje de crecer a nivel profesional, asegura que su vida “no ha cambiado absolutamente nada” desde que saltara a la fama con El Niño hasta la actualidad: “Yo lo que quiero es trabajar, la fama me da igual, no me siento más que nadie ni menos por el hecho de que me reconozcan por la calle”.

Aunque el actor no es muy “aficionado” a las redes sociales, hace tan solo unos días confesó en Instagram que se encontraba viviendo su mejor momento personal y todo apuntaba a Alba, la prima televisiva de Iker Casillas con la que mantiene una relación desde hace más de un mes. Pero cuando le preguntamos por cómo se encuentra su corazón, Jesús Castro evita hablar de ello. “Te agradezco mucho que te intereses por ello, pero no voy a hablar... Estoy en un muy buen momento tanto personal como profesional, y hasta ahí. El amor es muy bonito, estoy feliz con la vida, con la familia, con Alba... estoy feliz en general”, así ha zanjado el tema.

Recientemente también criticó al reality ‘MasterChef’ tras su participación, unas palabras que se hicieron virales rápidamente: “Yo soy muy claro, me preguntaron cómo me sentí en Instagram y lo digo. No es que me trataran mal ni mucho menos, pero las teclas que tocaban para generar contenido no es mi estilo y no volverá a serlo”. “Me da igual que me perjudique esto, no voy a entrar en otro tipo de reality, se pueden ahorrar la llamada”, confiesa muy tajante y asegura que las críticas no le afectan.

El actor ha hablado, además, del cambio físico que ha experimentado en los últimos meses y cuenta que se trata de algo a nivel personal, y aunque reconoce que “es muy importante el físico en el mundo redes sociales”, no le obsesiona: “es más importante lo que eres que lo que muestras”.