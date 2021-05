El príncipe Harry y Oprah Winfrey, juntos de nuevo en el estreno de un documental sobre salud mental

Dos meses después de su anuncio, por fin se emite el proyecto creado y producido por el príncipe Harry y Oprah Winfrey: un documental sobre salud mental que se emitirá el próximo 21 de mayo en la plataforma Apple TV+. El estreno de “The Me You Can’t See” (”Lo que no ves de mí”) estaba planeado para el mes de mayo para hacerlo coincidir con el mes de la salud mental que se celebra en EE UU.

“Ahora más que nunca hay una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza alrededor de la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad”, escribía Oprah Winfrey en su perfil de Instagram y de Twitter.

El documental, según Oprah Winferey “presenta historias que ayudarán a levantar el velo sobre el estado actual de la salud mental y que, ojalá, puedan llegar a la conversación global”.

En el documental, Oprah Winfrey y el duque de Sussex ejercen el papel de entrevistadores de distintos personajes como la cantante y actriz Lady Gaga, la actriz Glenn Close, el conferenciante Zak Williams, hijo de Robin Williams, así como los jugadores de la liga de baloncesto de EE UU DeMar y Langston Galloway y el cocinero Rashad Armstead.

Completan la participación en la serie, catorce expertos en salud mental.

Según un comunicado emitido por el príncipe Harry cuando se anunció el proyecto, que se ha tenido que retrasar por la pandemia global de la Covid-19, la intención era hacer partícipe a todo el mundo de “las historias de personalidades fuera de lo común que resistieron a las situaciones más difíciles, para permitir entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestro entorno”.

“Creo que la salud mental es la llave para un liderazgo poderoso, para tener comunidades productivas y para un yo impulsado por un propósito”, afirmaba entonces el esposo de Meghan Markle, “orgulloso” de trabajar con la popular presentadora.

El príncipe Harry y su hermano William llevan años trabajando en una fundación, Heads Together, con la que recaudan fondos para apoyar proyectos sobre salud mental. Los dos hermanos son un ejemplo claro de superación al haber perdido a su madre, Diana de Gales, en un fatal accidente de tráfico en el puente del Alma de París, cuando ellos eran tan solo unos niños.

Además, los duques de Sussex han hablado también de salud mental en la polémica entrevista concedida a Oprah Winfrey y en la que desvelaron los verdaderos motivos que determinaron su salida de la Familia Real británica así como de Reino Unido. “Era un entorno realmente difícil, como creo que mucha gente pudo ver. Todos sabemos cómo puede llegar a ser la prensa británica. Estaba destruyendo mi salud mental”, destacó entonces. “Es tóxico, así que hice lo que cualquier marido o padre habría hecho”.