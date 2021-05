La hermana de Olga Moreno advierte a Carlota Corredera: “Voy a por ti”

La docuserie “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” ha involucrado recientemente también a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, de quien Rocío Carrasco ha llegado a decir que es una “sinvergüenza” y una “cómplice” de su marido. Pero la empresaria se encuentra concursando en “Supervivientes”, ajena a las palabras que se han pronunciado sobre ella. Es por eso que ha salido en su defensa Raquel Moreno, su hermana.

Harta de escuchar el testimonio de la hija de Rocío Jurado, Raquel ha utilizado sus redes sociales para cargar contra la docuserie, pero especialmente contra su presentadora, a quien le ha declarado la guerra públicamente: “Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades”.

BASTA YA !!!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/EdGV0cpddK — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

“¿Dice qué es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory (Rocío Flores). ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido? Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE, ¡BASTA YA CARLOTA CORREDERA”, escribe Moreno.

También ha compartido públicamente los mensajes que recibe por parte de “los fanáticos de la Carrasco”: “Ojala el padre impío pague el daño que le ha causado”, “Tu hermana tanto que dice querer a Rocío Flores lo único que hace es exponerla” o “Tu hermana una sin vergüenza en toda regla. España pide la expulsión directa de ella”; a los que anuncia medidas legales contra ellos.