Carlota Corredera, el hada madrina de Rociíto

Carlota Corredera se ha convertido en la “hada madrina” de Rocío Carrasco. Hasta en Mediaset se muestran asombrados de que la presentadora de “Sálvame” y del documental “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” sustituya, en cierta medida, al abogado de la hija de Rocío Jurado en la defensa a ultranza de la esposa de Fidel Albiac.

Rocío Carrasco, en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Rociíto debe estar encantada con una “madrina” de tal categoría. Y su ex marido, que fue compañero de programa de Corredera hasta que hace unas semanas le echaron de la cadena, estará clamando a los demonios por la sorprendente enemiga que le demuestra un odio inenarrable.

Evidentemente, no se lo esperaba. Pero no se entiende que se posicione en público de esa forma tan extrema, a no ser que haya tenido problemas en el pasado con Antonio David Flores. Y le esté pasando factura arremetiendo tan descaradamente contra él. Debería mostrarse más aséptica y no dejarse llevar por la ira y el desenfreno. Las redes sociales se hacen eco de la situación y ya hay dos grupos antagonistas, los que alaban la postura de Carlota y los que la censuran.