Olga Moreno, ¿cómplice, víctima o verdugo?

Hasta la emisión del documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y, especialmente, hasta el recién emitido capítulo 10, Olga Moreno había salido indemne del furibundo ataque de Rocío Carrasco a su ex marido. Los roles de los principales protagonistas de esta historia estaban perfectamente definidos. Rocío Carrasco, la víctima, señaló desde el minuto uno a su verdugo: Antonio David Flores, quien se valió de su silencio y del apoyo que tenía en los medios de comunicación, para destrozar su imagen y su vida.

Pero, en su conspiración contra Rocío Carrasco, el ex guardia civil no estaba solo. Su mujer, Olga Moreno, jugó un papel fundamental y determinante para alejarle de sus hijos. La sevillana supo canalizar el dolor de Rocío y David para asumir el rol de segunda madre y, según Rocío Carrasco, lo hizo para obtener “un beneficio económico, sin más”. Se erigió ante los ojos de todos como su antítesis, la madre coraje, la mujer que no los había parido pero que se había convertido en su tabla de “salvación” ante el abandono y ausencia de su madre biológica.

Rocío Carrasco desmonta a la “madre coraje”

Ayer le llegó la hora a la “madre coraje”. Así se refiere Rocío a la segunda esposa de Antonio David Flores, a la que tildó de “sinvergüenza” sin paliativos y a la que estuvo a punto de agredir, según sus propias palabras, el día en qué fue consciente del papel que había desempeñado la sevillana para acabar con la convivencia de Rocío Carrasco con su hijo, David Flores. Antonio David tuvo dos cómplices necesarias para separarla del pequeño: su primogénita, a la que David estaba muy unido, y Olga, con quién los niños habían establecido un fuerte vínculo emocional después de trece años compartiendo Antonio David y Rocío Carrasco la custodia de sus hijos. Para entonces, año 2016, el año de su boda con Fidel Albiac y en el que su hijo se irá a vivir con su padre a Málaga, ya había nacido la única hija de Olga Moreno: Lola, por la que sus hermanos sentían auténtica devoción.

Mientras Olga Moreno continúa ajena en Honduras a lo que Rocío Carrasco cuenta, semana a semana en Telecinco, es Rocío Flores la única que sale en su defensa. La nieta mayor de Rocío Jurado justifica que “hable de sus vivencias” aunque reconoce que “no le hace bien” que se refiera a su familia en la isla. Su recomendación, como ex superviviente y como protagonista de la docuserie, fue clara: “olvídate de lo de fuera y vive la experiencia” le dijo antes de partir hacia Honduras. Una recomendación que no sólo escondía una estrategia para evitar el implacable juicio de la audiencia, sino la preocupación de Rocío Flores por la salud mental de la mujer de su padre y, también, por la suya propia.

Pero si a su hija la exculpa del maltrato recibido, al considerarla una víctima de la manipulación de Antonio David Flores, no hay piedad con Olga Moreno. Carrasco piensa que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición y describe el dolor que le produce que la mujer de su ex se haya convertido en la “madre coraje” a los ojos de España. Tras relatar cómo Olga evitó que su hijo David la saludara el día que perdió definitivamente su custodia, al considerar la justicia que a sus dieciocho años era “capaz” de decidir con qué progenitor prefería vivir, estalló contra ella: “¡Es una sinvergüenza!.”

Rocío sobre Olga: “¡No tiene coño!”

Y es que, según la hija de Rocío Jurado, Olga impidió que su hijo David la viera aquel día en los Juzgados. Tapó la cara al niño y lo llenó de besos al ver que su madre salía de la vista. Aquel día estuvo a punto de agredirla y fue su abogado y amigo, Javier Vasallo, el que impidió la tragedia. “ Es mentira que ella me dijera como dijo en el Deluxe: ¿Qué no vas a dar un beso a tú hijo?. ¡No tiene coño!-dijo Rocío de Olga-¡No lo tiene! No tiene lo que hay que tener para decirme a mí ni esto después de lo que me había hecho”.

Así, mientras avanzan los episodios, las posibilidades de que Olga Moreno sobreviva a una nominación, se reducen a pasos agigantados. Aunque esta semana ha conseguido evitar la nominación al convertirse en líder, pocos dudan, si nadie sale en su defensa pública que, en la próxima, salga expulsada por abrumadora mayoría. Mientras, ajena a todo lo que ocurre, Olga continúa defendiendo a su marido y, como lideresa, ha demostrado su carácter, enfrentándose a algunos de sus compañeros, y luchando las pruebas. Olga tiene aguante, mano izquierda, es cariñosa, fuerte, educada, trabajadora, cualidades todas ellas que hacen que su entorno, la califique como “un pedazo de mujer”.