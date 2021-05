Habla la mejor amiga de la madre de Antonio David: “Rocío Carrasco es una mentirosa”

Antonio David Flores afronta su nueva vida en el domicilio familiar que los Flores-Moreno tienen en Málaga. Discreto y protagonizando contadas apariciones públicas, el ex guardia civil está centrando en recabar toda la información para que sus abogados tomen las acciones legales oportunas una vez termine la docuserie de Rocío Carrasco, “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. Mientras tanto, Olga Moreno continúa a miles de kilómetros (Honduras) luchando en “Supervivientes” y ajena a todas las polémicas que están teniendo lugar en España. Desde el despido del ex colaborador de Telecinco son precisamente su mujer y también su hija Rocío Flores las encargadas de mantener la economía familiar.

Muchos son los testimonios que han visto la luz en los últimos dos meses y que apuntan al mal hacer que tuvo Antonio David con Rocío Carrasco y con sus hijos. Pero lo cierto es que las verdades absolutas no existen y la moneda siempre tiene dos caras.

LA RAZÓN ha hablado en exclusiva con Carmen Peña, mujer de 59 años que durante los últimos treinta ha mantenido un contacto estrecho con Antonio David y con su madre Luisa. Es conocedora y testigo directo de muchas de las cosas que sucedieron durante la relación del ex guardia civil y la hija de Rocío Jurado. Hoy ha querido dar un paso al frente para aportar su versión: “Yo viví muy de cerca la relación de David con Inmaculada, su primera novia. Recuerdo que Rocío Carrasco se metió en medio de esta pareja y acabaron rompiendo. Ahora estoy alucinando porque Rocío Carrasco está siendo una embustera y se está inventado cada película... Aquí nosotros lo hemos vivido todo en primera persona”, asegura.

Un dato curioso que aporta, desconocido hasta el momento, es que en el entorno cercano al ex colaborador no se referían a él como Antonio David, sino que le llamaban ‘El Carrasco’: “Nosotros nunca le llamamos Antonio David, aquí en Málaga le conocíamos por su mote por su relación con Rociíto. Me acuerdo que cuando él le regala un perro a Inma, que era su novia, al perro le llaman ‘Carrasco’”, afirma Peña entre risas.

Este testimonio cuenta, además, cómo ha sido su vivencia junto a Antonio David, sus hermanos y su madre, Luisa: “Luisa y yo siempre hemos sido muy amigas. Vivíamos al lado en el barrio de la luz (Málaga) y yo tenía una tienda a la que ella venía para comprarle ropa a sus hijos. Siempre hemos tenido mucha relación y el otro día estuve con ella y la vi bastante mal. Ella tiene ya más de ochenta años y todo este tema de periodistas lo lleva mal y se tiene que esconder”. Cabe recordar en estas líneas que Rocío Carrasco no dudó en mencionar a su exsuegra durante uno de los episodios del documental tras unas declaraciones en las que Luisa no dejaba en buen lugar a la mujer de Fidel Albiac: “De casta le viene al galgo. Ella sola se ha retratado. Es una persona mayor. Yo no voy a ser la que la juzgue o la califique. Es la mayor aberración que se le puede decir a una madre. Pero creo que ella se ha calificado sola diciendo eso”. La mejor amiga de Luisa ha querido salir en su defensa diciendo que “Luisa nunca ha sido una mujer tan mal hablada como ha comentado Rociíto en el documental, y no es porque sea mi amiga ni mucho menos, pero yo cuento la verdad y los que la conocen lo saben”.

Para concluir, Carmen se ha sincerado sobre el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno, deslizando que las cosas no son como las están pintando en algunos medios de comunicación: “El hecho de que Antonio David haya sido siempre un mujeriego no es nada nuevo, pero Olga es una pedazo de mujer y yo le he visto a él estar en la tienda de su mujer luchando por el negocio familiar. Cada vez que nos vemos me saluda con muchísimo cariño ya que todos nos conocemos desde siempre, y solo puedo decirte que su familia nunca se ha metido con nadie y aquí en Málaga son muy queridos”.