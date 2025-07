Luitingo, de urgencias en el hospital tras un percance: “Me revienta de dolor”

El tiempo todo lo cura. Esto bien lo sabe Luitingo, que ha sufrido mucho por amor tras haber roto con Jessica Bueno. Estaban enamoradísimos y lo suyo olía a triunfo, pero parece que la felicidad que compartían en redes sociales no era tal en la intimidad. Las constantes discusiones les pusieron en jaque y aunque trataron de mejorar su vínculo regresando a Sevilla desde Bilbao, lo suyo al final se tornó imposible. Llegaron los reproches, las acusaciones cruzadas y se profundizó en la herida. Pero el tiempo todo lo cura.

No solo los dolores del corazón, también los médicos. Una vez que ha encontrado solución a sus penas amorosas, dicen que ya en brazos de otra mujer, el cantante se ha entregado a la tarea de salvar su maltrecho dedo. Y es que ha tenido que acudir de urgencias a un hospital, como así ha alertado a sus seguidores de Instagram. Un accidente ha comprometido su dedo hasta quedarse “como un saxofón”, como así se reía el sevillano, pues, aunque le dolía a rabiar, no perdió el sentido del humor al compartir con el mundo lo que le había sucedido.

Luitingo, a urgencias por un accidente doméstico

A través de los stories de su cuenta personal de Instagram, el artista ha querido compartir con su público cómo se encuentra tras realizar una visita al hospital. Una con carácter de urgencia, pues ha sufrido un accidente doméstico en el dedo. Aunque ha tenido que experimentar un gran dolor, lo oculta con grandes dosis de humor, a toro pasado, cuando el drama había terminado y los médicos ya le habían curado y dado las correspondientes recomendaciones.

Con mucho arte, cantando el diagnóstico del médico, Luitingo detalla que “el dedito me corte para que no me duela”. Es un tema de salud y entiende que hay que darle cierta seriedad al asunto, de ahí que detalle que “me han mandado agua hirviendo con sal y antibióticos. Así que nada, a ver cómo sigo”, detalla el austero, pero infalible, remedio casero recomendado por los facultativos para sanar su mal. Uno por el que aún deben pasar unos días para poder recuperarse por completo, pues aún le “revienta” de dolor, como reconoce el cantante. No tanto como para obligarle a bajarse de los escenarios, pues emplaza a sus fieles “el sábado en Badajoz”, con la promesa de que “vamos a gozar”.

Parece que, más allá del percance que le ha dejado el dedo maltrecho, Luitingo está recuperado e ilusionado en su nueva vida lejos de Jessica Bueno. Hace ahora un mes que saltó la noticia de que el cantante habría rehecho su vida y que está conociendo a una joven que le ha devuelto la sonrisa: “Luitingo lleva un tiempito, un par de semanas, conociendo a una muchacha de Sevilla que sus iniciales son M.C. Es una chica treintañera del barrio de Triana”, aseguraban en ‘TardeAR’, a la vez que subrayaban que “es una ilusión, se están conociendo y no es una relación cerrada como tal”. Se está dejando querer con la llegada del verano, aunque ahora necesita más atención médica que amorosa.