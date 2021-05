Las claves de la boda post pandemia en la Casa de Alba

Será la primera vez que las verjas del palacio de Liria se vuelvan a abrir tras el estado de alarma. Esta vez será para recibir a cerca de doscientos invitados para una nueva boda en la Casa Alba. El aforo depende en este caso de las dimensiones del recinto. Y tanto el palacio como los jardines son lo suficientemente amplios para cumplir con las recomendaciones sanitarias.

Todos los invitados que acudan deberán tener su prueba de antígeno o en su defecto haber recibido ya la vacuna correspondiente. Este sistema de seguridad se han convertido en habitual. Se mantienen en casi todas las reuniones sociales que a la vez tienen la vertiente pública como es el caso de una boda en el palacio de Liria. Tanto la ceremonia religiosa como el convite nupcial es al aire libre. Primero un cóctel y después el almuerzo que se sirve en la parte posterior del palacio.

Mañana se casa el duque de Osorno, segundo hijo del duque de Alba y Matilde Solis con Belén Corsini que pertenece a una de las familias más potentes del mundo empresarial de España conocidos como «La Tribu». Es hija del empresario Juan Carlos Corsini, empresario inmobiliario y agropecuario. A la familia se le calcula un patrimonio de 260 millones de euros. En esta pareja no hay desigualdad. Si el novio tiene blasones, la joven de 31 años tiene de por sí un buen currículum económico. «Los Corsini no son ricos, son riquísimos», asegura una persona que les trata en el club Puerta de Hierro de Madrid al que acuden los «Forbes» españoles. Con este apelativo se denomina a los apellidos que firman la famosa lista versión nacional. El «Daily Mail» calificaba a la pareja como una de las más clamorosas y que podría ser presentada ante Isabel II dada el linaje y el currículum del nieto de la duquesa de Alba.

Belén es una chica con pocas ínfulas mediáticas y según sus amistades con pocas ganas de convertirse en influencer. Ni tan siquiera tiene su Instagram abierto. «No creo que cambie. Siempre ha sido muy normal y no la recuerdo nunca presumiendo de nada. Su madre Mónica (Lacalle) nos preparaba los bocadillos de nutella cuando no invitaba a su casa. No creo que cambie porque se case con un nieto de la duquesa de Alba», aseguran varias compañeras que compartieron clase en el colegio Mater Salvatoris.

Carlos Fitz-James Stuart y Solís y Belén Corsini

Como ya informó LA RAZÓN, Belén ha confiado en la firma Navascués para su traje nupcial que será de líneas clásicas. Como ya hizo su cuñada Sofía Palazuelo las tiaras de la Casa de Alba están descartadas igual que las que forman parte de los Corsini. Lo más representativo en cuanto a las joyas elegidas son los pendientes, herencia Corsini y su sortija de pedida en forma de esmeralda y brillantes, una de las preferidas de la duquesa de Alba.

El nuevo miembro de la Casa de Alba es consejera y vicesecretaria de dos empresas familiares como son Granja Tc del Jarama dedicada al sector agrícola y Agrupación Promotora Rivas Leganés dedicada al producto inmobiliario. En su caso no es figurante sino que su papel es ejecutivo. Estudio en ICADE , administración de Empresa. Es sobrina y ahijada de Belén Lacalle que fue directora de Comunicación del Grupo Land Rover y ahora maneja su propia empresa Expertcom que asesora a grandes firmas nacionales y multinacionales. Será uno de los familiares directos que estén hoy en el palacio de Liria.

Aforo limitado

A diferencia del enlace de su hermano Fernando con Sofía Palazuelo, a la que asistieron trescientos invitados y contó con la presencia principal de la Reina Sofía, esta vez las invitaciones se ha reducido de manera drástica. En el palacio de la Zarzuela se recibió la feliz convocatoria dirigida a Felipe VI y Doña Letizia. Un protocolo que marca la relación entre la Casa De Alba y la Familia Real desde tiempos del bisabuelo del novio. Una de las anécdotas relacionadas con este tipo de acontecimientos fue cuando Cayetana Fitz James-Stuart comunicó al Rey Juan Carlos su intención de contraer matrimonio con el funcionario Alfonso Díez. Se llegó a contar en aquel momento que Carlos el primogénito se había entrevistado con el monarca para evitar que su madre se casará.

El Duque de Alba , Carlos Fitz James y Cayetano Martínez de Irujo

El duque de Alba ha querido que sea su hijo y su nuera los que organice el enlace. De ahí que los convocados sean principalmente amistades del nuevo matrimonio y familia directa de la novia. No podrá asistir Cayetano Martínez de Irujo, que continúa ingresado, aunque sí lo harán sus hijos Brianda y Jacobo.

La liturgia religiosa estará oficiada por el sacerdote Ignacio Sánchez-Dalp que tiene su parroquia en un barrio humilde de Sevilla y no le gusta que le etiqueten como el cura de los VIP. Este sacerdote mantiene desde siempre una relación casi de familia con los Alba. Fue confesor de la duquesa y ha casado a muchos personajes del mundo social.