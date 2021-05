Olga Moreno se derrumba en ‘Supervivientes’: “Se me ha ido la boca hablando de mi familia”

Hace varios días atrás, Olga Moreno rompió a llorar mientras hablaba de su familia en ‘Supervivientes’. La mujer de Antonio David Flores dedicó unas palabras a la hija de este, Rocío Flores, asegurando que, al volver de Honduras, primero hablaría con ella incluso antes que con su marido porque “ella es la que peor lo está pasando” porque no esté en España junto a su familia.

“Ella ha sido nuestra cómplice durante 21 años. La única verdad que se ha dicho es que le dimos una responsabilidad que le teníamos que dar”, dijo sobre Rocío Flores, reconociendo que ella ha tenido que estar muy pendiente de su hermano David, un joven con capacidades especiales.

“Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo, pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado”, aseguró días atrás, entre lágrimas, sobre la hija de Antonio David.

Tras esto, Jorge Javier le pidió que le mandara a Rocío Flores: “Que me perdone por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Ella sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor la he dejado de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que estén bien”, afirmó.

También, le pidió perdón por no seguir su consejo de no hablar de la familia y olvidar la polémica que se ha desatado tras la emisión de la docu-serie que protagoniza su madre, Rocío Carrasco: “Se me ha ido la boquita un poco, perdonadme”, reconoció.

Olga Moreno se entera de que se han emitido sus palabras y se derrumba

En el último capitulo de ‘Supervivientes’ de la pasa noche, Olga Moreno se enteró de que se había emitido todo lo que había dicho sobre su familia. Tras esto, se derrumbó: “Me han puesto todas las cosas que he hablado de Rocío (Flores) y qué le diría y le he dicho unas palabras y ya está”, afirmó entre lágrimas.

“Jorge Javier me dijo que le mandara un mensaje de todo lo que yo he hablado que, joder, se me ha ido un poco la boca hablando”, reconoció nuevamente. Olga Moreno se lamentó de que todas esas imágenes se hubieran emitido pero afirmó que se había “desahogado”.

Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, le daba apoyo y le decía que le estaría viendo y que todo iba a salir bien: “Ella te está apoyando a tope”, le dijo.