Nueva bronca entre Rafa Mora y Anabel Pantoja en ‘Sálvame’: “Kiko Rivera te metió aquí con calzador”

Los colaboradores de ‘Sálvame’ Rafa Mora y Anabel Pantoja han vuelto a protagonizar un fuerte encontronazo en el plató del programa de las tardes de Telecinco. La semana pasada casi llegaron a las manos después de que el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se burlara de la cojera del padre de Anabel Pantoja. El colaborador terminó de encender a la sobrina de la folclórica saltando a la pata coja para mofarse de la movilidad reducida de Bernardo Pantoja. “Me cago en tu puñetera madre. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado, envidioso, asqueroso. La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento, payaso”, le dijo ella justo antes de marcharse del plató.

Durante esta semana, la audicencia ha votado para decidir qué medidas debe tomar la productora para zanjar el conflicto: despedir a Rafa Mora, echar a Anabel Pantoja o hacer que no vuelvan a coincidir en el programa. Los espectadores decidieron expulsar al valenciano con el 49% de los votos, frente al 35% contra la sobrina de Isabel Pantoja y el 16% que optó por la solución neutral. En cualquier caso, será “la cúpula” del programa quien tome una decisión final, que será comunicada este viernes.

Aún así, los colaboradores han vuelto a soltar sapos y culebras por la boca. Uno no para de provocar y la otra no para de caer en las trampas que le lanzan, sobre todo si tocan temas familiares. Carlota Corredera les ha preguntado si estarían de acuerdo con que el programa decidiera castigar a los dos de la misma forma. Anabel Pantoja cree que sería injusto porque ella no comenzó la bronca del pasado viernes. “A mí me tienen que sancionar por mi respuesta a un ataque, pero no se me mete en el saco que inicia otro compañero”, ha dicho ella. Por su parte, Rafa Mora cree que sí porque “los dos estuvimos fatal esa tarde; me da igual quién inicia la acción”.

A partir de ahí han comenzado a lanzarse los cuchillos. Una sostiene que la audiencia ha decidido echarle y el otro dice que no fue él quien amenazó con reventarle la cabeza. Al final Rafa Mora se ha puesto el traje de chico humilde para defender que él debe seguir en el programa porque se lo “curra” más que nadie. El tema es que con el extronista, de la humildad a la soberbia hay un paso. Para Rafa, una cosa es trabajar y otra muy diferente es el valor que aportas como personaje. “Yo no soy familia Pantoja. Está claro que su percha no es la mía. Yo soy hijo de soldador y de ama de casa”, ha dicho el colaborador.

A Anabel Pantoja le ha cambiado el semblante tras el nuevo ataque de su compañero. Al principio parecía que no iba a caer en la provocación, pero ya ha demostrado que tiene la mecha muy corta. “¡Qué deje a mi familia! Yo vengo de donde vengo también”, ha exclamado. Tras el rifirrafe, Rafa Mora no ha desaprovechado la ocasión para cuestionar los motivos por los que Anabel forma parte del plantel de colaboradores del programa: “Tú estás aquí por lo que estás. Porque eres prima de Kiko Rivera y te metió con calzador”. “Pro-vo-ca-dor”, le ha respondido ella llendo hacia el director del programa a preguntar si de verdad entró en ‘Salvame’ con calzador.