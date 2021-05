Olga Moreno: “Rocío Flores daría la vida por mí”

Después de más de 40 días aislada en Honduras, Olga Moreno se ha roto recordando a sus seres queridos, especialmente a Rocío Flores, a quien echa muchísimo de menos. La superviviente ha reconocido que, si pudiera elegir, preferiría verla a ella que a su marido, Antonio David Flores y le ha mandado un desgarrador mensaje.

“Antes que con mi marido hablaría con Rocío-confesaba Olga a sus compañeros en Cayo Cochinos-. Ella ha sido nuestra cómplice durante 21 años. La única verdad que se ha dicho es que le dimos una responsabilidad que le teníamos que dar”, decía, reconociendo que Rocío ha tenido que estar muy pendiente de su hermano David, un joven con capacidades especiales.

Sobre David Flores, que hoy deberá pronunciarse judicialmente si ratifica o no la querella por impago de su pensión de alimentos, ha hablado largo y tendido en Honduras. Olga, que siente adoración por él, ha reconocido que, por sus problemas cognitivos, se ha volcado más con él que con Rocío Flores. En ese contexto, Olga se ha lamentado de haber “dejado un poco de lado” a Rocío para dedicarse en cuerpo y alma al pequeño y ha reflexionado sobre las veces que le ha dicho ‘te quiero’ o los abrazos que no le ha dado.

“He regañado mucho a Rocío, pero he estado todo el día muy encima para que se haga una mujer«, confesaba entre sollozos. En las últimas horas ha venido a su cabeza «lo mucho que la he necesitado y lo bien que se ha portado… Muchas veces me ha pedido un abrazo. La veo más fuerte a ella. Ella me daría la vida porque sabe que yo he amado a su hermano por encima de todo. Yo soy Dios para ella. Pero ella a lo mejor necesitaba más abrazos míos” ha confesado a sus compañeros sin poder contener las lágrimas.

Jorge Javier le ha pedido que mande un mensaje a Rocío Flores

Tras emitirse el vídeo en el que, una vez más, OIga Moreno ha hablado de los hijos de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado: “¿Que te gustaría decirle (a Rocío Flores)”. Desconsolada, Olga ha aprovechado para pedir a Rocío perdón por no seguir su consejo de no hablar de la familia y olvidar la polémica que se ha desatado tras la emisión de la docu-serie que protagoniza su madre. “Se me ha ido la boquita un poco, perdonadme” decía, en primer lugar, desde la palapa.

Tras reconocer su error, ha mandado a la primogénita de su marido un emotivo mensaje: ”Que perdona por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Ella sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor la he dejado de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que estén bien”. Unas palabras que han sido recogidas por el presentador de Supervivientes con gran frialdad y que, sin duda, provocaran nuevas críticas a la esposa del ex guardia civil.