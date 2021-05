Candela Peña, “aterrada” por el acoso que sufre en redes sociales

Hace tan solo una semana Candela Peña estallaba en redes sociales y hacía públicas las amenazas que está recibiendo por parte de algunas cuentas, que parecen corresponder a la misma persona, en la red social. Descalificaciones como “Mala madre”, “Hija de puta” y constantes amenazas de muerte contra su hijo Román, de 9 años, que hicieron que Candela Peña denunciara públicamente el ciberacoso que está sufriendo.

Pero parece que no ha sido suficiente y tras denunciar las cuentas que perturbaban su tranquilidad, la protagonista de “La boda de Rosa” ha vuelto a publicar stories en los que confiesa que está “aterrada” ante la desagradable situación que está viviendo y pide ayuda públicamente a la Policía Nacional.

También ha compartido también las cuentas de los usuarios que la están acosando y ha pedido respeto por su salud mental, así como el fin del anonimato digital. Y es que en algunas de estas imágenes que la actriz comparte, se puede leer amenazas como: “Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma”.

Candela Peña denuncia públicamente el ciberacoso que sufre

Candela, además, ha confesado que no sabe de dónde saca la foto con su hijo, ya que jamás lo ha mostrado en público. Una forma más de amenazar a la actriz ganadora de un Goya, que desde el miedo que genera el ciberacoso grita “socorro” en redes sociales.