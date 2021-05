Nuria Roca SOLO necesita un vestido ‘made in spain’ de estilo boho y un chaleco de lentejuelas para convertirse en la JEFAZA de ‘El Hormiguero’

Menos mal que Nuria Roca nunca falla. Y es que después de dos jueves en el que Tamara Falcó no ha fallado y no ha acudido a la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’ para dejarnos sus lookazos, ahí está Nuria Roca para no dejarnos huérfanas de los mejores looks de la noche de el jueves. Y esta vez Nuria se ha pasado el juego de la moda con este vestido ‘made in spain’ de estilo boho que la valenciana ha combinado con un chaleco de lentejuelas. ¡FANTASÍA!

Evidentemente nos hemos enamorado de la combinación de Nuria Roca con este vestido boho con el que nos imaginaríamos en la playa pero que la presentadora ha combinado con un chaleco de lentejuelas rosa y unos botines a tono y metalizados. Nos encanta que Nuria se arriesgue y gane siempre. ¡Fabulosa!

Vestido Carolin (242€)