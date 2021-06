Ana Obregón le hace una DURÍSIMA confesión a su padre tras la muerte de doña Ana

Ana Obregón atraviesa uno de los peores momentos de su vida a nivel personal. La actriz ha tenido que hacer frente a dos trágicas pérdidas, en primer lugar la de su amado hijo Álex Lequio el 13 de mayo de 2020, y tan solo un año más tarde, el pasado 22 de mayo, la de su madre, Ana María. Un duro varapalo al que la actriz no se enfrenta sola ya que cuenta con el cariño de sus hermanas y el de todo un país.

Este lunes ha dado un paso al frente y ha decidido compartir en sus redes sociales un emotivo vídeo de sus padres, quienes hubieran cumplido hoy 68 años casados. Ha querido acompañar a las imágenes con una carta a su madre, que cuida de ellos desde el cielo y siempre les protegerá.

“Hoy es vuestro 68 aniversario de bodas. Hemos celebrado juntos las bodas de oro, plata y platino. Llegaban las de Titanio, pero no pudo ser. Papá, he vivido situaciones crueles, insuperables y golpes durísimos en mi vida, pero decirte que mamá ya no está con nosotros fue uno de los momentos más difíciles”, ha comenzado diciendo. Hace tan solo unas semanas que tuvo que tomar la decisión de contarle a su progenitor el trágico desenlace del fallecimiento de la mujer de este. La familia García-Obregón siempre había permanecido unida en los buenos y sobre todo en los malos momentos, y es por eso que esta ausencia ha dejado una huella irreparable en sus vidas. Es por eso que Ana Obregón ha querido rendirles públicamente su particular homenaje con estas bonitas imágenes de su pasado en común: “Este es mi pequeño homenaje de agradecimiento a mis padres que me enseñaron que el amor eterno de pareja puede existir. Los 68 años de su bella historia de amor lo avalan. Gracias papá y mamá”, sentencia.

Ana Obregón, junto a sus padres y su hijo Aless

Hace una semana la actriz hizo público otro de sus textos, y en este caso dejó sin palabras a sus seguidores, quienes se mostraron emocionados a la vez que preocupados. En él aseguraba que hace 13 meses que “estaba enterrada en vida” y que su hijo Álex le protegió pero le dio “la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar”.