El príncipe William cumple 39 años ACLAMADO por muchos como futuro rey

El príncipe William cumple hoy 39 años. Segundo en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su padre, el príncipe Carlos, el primogénito de Lady Di es el favorito muchos de los británicos para suceder a la longeva reina Isabel II.

Licenciado en Geografía y piloto de la Real Fuerza Aérea especializado en búsqueda y rescate, cumple todos los requisitos para que muchos le consideren el candidato perfecto para ser rey. Además su popularidad ha aumentado notablemente en el último año al convertirse, junto a su esposa, en la cara visible de los Windsor durante la crisis sanitaria.

La única “mancha” en su expediente sería la mala relación que el príncipe William mantiene con su hermano Harry desde que este iniciara su relación con la ex actriz Meghan Markle. Los hijos del príncipe Carlos y Lady Di parecen estar lejos de resolver sus diferencias y cada vez son más las voces que apuntan que la ruptura es definitiva.

“Batalla de hermanos”, la biografía más polémica de los príncipes William y Harry

Ha pasado año y medio desde que los duques de Sussex tomaron la decisión de dejar la corona británica para instalarse definitivamente en California y todavía no se ha esclarecido el motivo de la ruptura familiar. La entrevista concedida por Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey despejó alguna de las causas pero no el verdadero motivo del enfrentamiento entre el príncipe y su hermano William.

La hipótesis de la tensa relación entre los dos hijos del príncipe Carlos de Inglaterra y Lady Di es el eje principal de “Batalla de hermanos”, el libro de Robert Lacey, colaborador de la famosa seire The Crown, que verá la luz el próximo 24 de junio.

En la Casa Real hay gran expectativa por la salida del ejemplar porque según se anticipó se habría filtrado información que podría perjudicar la imagen del hijo mayor de Lady Di, que ocupa el segundo lugar en la carrera hacia el trono de Reino Unido.

Según Us Weekly el biógrafo revela detalles inéditos sobre el conflicto entre los Duques de Cambridge y Sussex. El reconocido historiador investigó la realidad no contada y dijo estar “asombrado, eufórico y conmovido hasta las lágrimas por el conflicto entre los dos hermanos”.

Lo que empezó como un simple rumor de distanciamiento entre los dos royals, finalmente se oficializó en un comunicado con una carta bastante fría por parte de ambos. “Somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él (apoyándole) y sé que él siempre estará conmigo”, dijo Harry reconociendo las diferencias.

Por su parte, el duque de Cambridge respondía: “He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo más. Somos dos entidades separadas”, dijeron fuentes de su entorno al periódico The Times.

Además, Lacey destaca que las cuñadas, Kate y Meghan nunca se entendieron y que esta falta de acuerdo entre ambas podría haber sido también uno de los detonantes. El escritor también explica que fuentes cercanas a Guillermo le dijeron que el heredero sentía que su cuñada “le estaba robando a su amado hermano” y no entendía cómo funciona la realeza británica.

Para muchos la llegada de Markle a la vida del hijo menor del príncipe Carlos y Lady Diana se asemeja mucho al arribo de Wallis Simpson a la vida de Eduardo VIII. Al igual que la actriz, aquella mujer hermosa e intrigante también era norteamericana y divorciada. El vínculo entre ambos fue escandaloso provocando la abdicación de su marido al trono.

Una batalla real desde la infancia

En otro capítulo el auto recorre hechos que marcaron la vida de estos hermanos, en primer lugar el tortuoso matrimonio de sus padres, las reiteradas infidelidades de Carlos con Camilla Parker Bowles, y el fatídico accidente de Lady Di en París

Estos dolorosos acontecimientos habrían afianzado el vínculo entre ambos, aunque también despertando cierta rivalidades.