El IRREVERENTE momento que Emma García sufrió en la UVI del hospital

El pasado miércoles 23 de junio, Mila Ximénez, una de las colaboradoras más famosas y respetadas de la pequeña pantalla de Telecinco, perdió la vida a consecuencia del cáncer de pulmón que se le diagnosticó en verano del año 2020. Sus restos mortales fueron trasladados al tanatorio madrileño de la M30, hasta donde llegaron sus familiares, amigos y demás seres queridos para darle un último adiós. Durante el velatorio se produjo un verdadero aluvión de rostros conocidos, entre los que destacaron los de sus compañeros ‘Sálvame’, como Terelu Campos, Chelo García-Cortés, Carlota Corredera o David Valldeperas. Sin embargo, fue la llegada de Antonio David Flores, que se mantiene alejado del panorama mediático desde el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, lo que más revuelo generó.

Una muchedumbre aplaudió y abucheó a Antonio David Flores a partes iguales a su entrada al tanatorio, formando un escándalo muy innecesario en esos duros momentos para la familia de Mila Ximénez. Este asunto ha sido motivo de debate en ‘Viva la vida’, y la mayor parte de los colaboradores han afeado la falta de respeto de las personas que alborotaron. Ha sido entonces cuando Emma García ha querido compartir una irreverente anécdota que tuvo lugar cuando ella estaba en el hospital acompañado a un familiar.

Emma García.

“Hay gente que no tiene respeto. ¿Sabes dónde me pidieron a mí una foto? En la UVI”, ha comenzado explicando la presentadora de ‘Viva la vida’. El silencio se ha hecho en el plató y los colaboradores no daban crédito a lo que estaban escuchando, entonces Emma García ha continuado aportando detalles: “Estaba acompañando a un familiar, y llegó una persona, alguien que trabajaba en el hospital, y me pidió una foto”.

Tal y como ha revelado la periodista, en ese momento estaba tan aturdida por la complicada situación que estaba atravesando que no tuvo fuerzas para negarse a hacerse la foto o recriminar a la persona que se la pidió que lo hiciera en un momento tan delicado: “Al final le dije que sí”, ha concluido algo resignada.