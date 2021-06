Antonio David: “Rocío Carrasco y Fidel Albiac utilizan la Justicia como un NEGOCIO”

El 21 de marzo de 2021 cambió para siempre la vida de Antonio David Flores. Tras más de veinte años de silencio, su exmujer y madre de sus hijos dio un paso al frente para denunciar ante millones de espectadores la supuesta violencia de género que el malagueño había ejercido sobre ella. A lo largo de trece episodios, la primogénita de la más grande hundió hasta lo más profundo del lodo la imagen del ex guardia civil, que se refugió en su casa de Málaga ante el escarnio público que sufrió. La situación dio un giro de tuerca y entonces era el quien guardaba silencio, mientras Rocío Carrasco y el resto de sus defensores lo ponían a caer de un burro en los platós de televisión. Pero, después de más de tres meses en la sombra, parece que Antonio David Flores se ha decidido a pronunciarse públicamente muy poco a poco. Primero lo hizo en este medio, La Razón, en exclusiva; y ahora lo ha hecho en el canal de YouTube de Juan José Menéndez, más conocido como Juanjus.

“Estoy abrumado de la repercusión que va a tener esta noche la entrevista”, ha comenzado confesando Antonio David Flores. El malagueño asegura que lo que se ha narrado en la serie documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ “no es la verdad”, y lamenta sentirse “linchado, defenestrado y señalado ante todo un país, me han despedido públicamente”. Además, el malagueño ha agradecido a los youtubers “el trabajo de hemeroteca” que han realizado al recuperar documentos judiciales que, según él, “prueban que las cosas no se han contado como son” y que le ayudarán de cara a los procesos judiciales que ya tiene abiertos y que abrirá en el futuro. “He sufrido terrorismo mediático”, exclama.

Además, Antonio David Flores también ha dejado caer que algunos tertulianos se han puesto de lado su exmujer solo para evitar los pleitos que esta mantenía contra ellos.“Rocío y Fidel tenían denunciados a directores, periodistas y colaboradores de La fabrica de la tele. Había un montonazo de demandas. Te das cuenta de que al final utilizan la Justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima de tantas demandas, que intentan coartar la libertad de expresión, al final la persona termina negociando la retirada de esas demandas”, ha sentenciado el malagueño.

Antonio David Flores en su entrevista en YouTube

Tanto el ex gran hermano como los youtubers que le han entrevistado consideran que desde Mediaset y La fábrica de la tele se ha llevado a cabo una campaña contra su persona en la que han intentado manipular a los espectadores para calar en ellos la idea de que Antonio David Flores es un maltratador, pero aseguran que no ha funcionado: “Ha pasado al contrario. Hay mucha gente que le ha hecho ‘apagón’ a ‘Sálvame’. La gente no es tonta, sabe cuál es la verdad”.

Antonio David Flores se considera víctima de “un daño irreparable” que también extiende a su familia, y no cree que haya forma posible de resarcirle: “¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón? Ese es un hijo de puta. ¿Cómo se me puede comparar con Tomás Gimeno? ¡Jamás haría daño a mis hijos! ¿Quién restituye esto? ¿De qué forma?”.