Hablamos con Juanjus sobre Antonio David: “Lo que ha pasado es una BARBARIDAD”

En cuestión de minutos Juanjus se ha convertido en Trending Topic en Twitter y es que será el encargado de entrevistar a Antonio David Flores este domingo en su canal de YouTube. Un bombazo que él mismo ha desvelado en sus redes sociales y que lo ha situado en el foco de atención de todos aquellos que han seguido de cerca la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, a la que el mismo youtuber califica de “película de ficción”.

Juan José Menéndez es un asturiano que comenzó su andadura en YouTube en 2013 con su canal CadenaJuanjoVlog. Él mismo se describe como “crítico televisivo” y es que su espacio se dedica a hablar sobre las cosas que no se cuentan en la tele, “los secretillos”. A raíz del documental de Rocío Carrasco, su canal comenzó a coger notoriedad, centrándose en su defensa de la familia Flores Moreno; lo que hizo que en cuestión de estos últimos meses alcanzara los más de 400.000 suscriptores.

Bombazo de Antonio David Flores nos llama para confirmarnos entrevista el domingo a las 21:15 https://t.co/HOn61tEtb9 pic.twitter.com/cDMlkZcyW5 — CadenaJuanjoVlog / Juan José Menéndez (@Juanjo_Menendez) June 24, 2021

Lo que todos se preguntan ahora es por qué Antonio David ha decidido romper su silencio en un modesto canal de YouTube y no lo ha hecho a través de una exclusiva en un medio nacional. “Yo llevo muchas semanas diciendo que me gustaría hablar con Antonio David, además tengo contacto con la familia, entonces todos mediamos para ello... Me llamó un día, me dijo que había visto mi trabajo y que quería premiarme con una entrevista”, relata Juan José a LA RAZÓN.

“Lo hace gratis. Para enviar un mensaje de cariño a sus seguidores... Él lo hace como agradecimiento, es un gesto de cariño por su parte”, aclara.

Una entrevista “personal y seria”

Juanjus, como así se conoce en el YouTube, ha sido un fiel defensor de la familia Flores Moreno desde que comenzó la batalla mediática y judicial entre Rocío y el ex guardia civil: “Soy una persona a la que le gustan las causas justas, no puedo ver las injusticias y creo que se han portado muy mal los medios con ellos, sobre todo se les ha vendido”. “Lo que ha pasado es una barbaridad. Yo siempre he dicho que Rocío Carrasco tiene que hablar, pero no de esta manera”, puntualiza a nuestro medio.

Antonio David y Olga Moreno en Málaga. 17/12/2017

“No han tenido un medio para defenderse y por eso he estado yo ahí intentado hacer ese papel que no hacen los medios por miedo a defender la causa de Antonio David, por si pasa algo algún día. Pero la justicia ha hablado y de momento la verdad es la jurídica y creo que los inocentes aquí son Antonio David, jurídicamente hablando, y sobre todo los hijos a los que la madre ha vendido. Por eso lo he hecho”, declara Juanjus.

Tal y como confiesa a este medio, la entrevista se centrará en cómo se encuentra el ex de Rocío Carrasco después de estos difíciles meses tras la emisión del documental en la que era su casa, Telecinco. “No voy a entrar en temas macabros, va a ser algo más personal y serio”.

La postura de Juan José es muy clara y así lo deja patente: “La única verdad es la sentencia de Rocío Flores, a a partir de ahí todo es muy cuestionable, adornado y maquillado”, y es que, a su juicio, la serie documental de la hija de Carrasco “está hecha con alguna finalidad que se desconoce”.