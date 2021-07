Paz y Risto; así está la guerra entre los presentadores

Egos Televisión

La mala sintonía entre los presentadores era un secreto a voces en los pasillos de Telecinco: Risto Mejide y Paz Padilla no se soportan. Aunque ambos mantenían las formas en público, la presunta negativa del publicista a seguir compartiendo la mesa del jurado con Paz en “Got Talent”, provocó que la productora del talent show decidiera no renovar el contrato que tenía con la humorista. Ahora, la campaña de Risto Mejide contra las pseudociencias, podría afectar también a La Fábrica de la Tele, la productora que les paga la nómina a ambos.

Tras los innumerables encontronazos que tuvieron en la última edición, Risto le dedicó unas palabras a su compañera que sonaron a despedida: “Nos has enseñado mucho a este jurado” le dijo Risto, destacando la capacidad de Paz para “seguir dando esa sonrisa, en los momentos más difíciles de tu vida, para mi tú eres una lección”.

Aún nadie imaginaba que Paz sería despedida del programa por “no haber estado al 100 %” en una temporada que coincidió con la enfermedad y muerte de su marido, tal y como reconoció a Bertín Osborne. La decisión de la productora dejó muy afectada a Padilla, que se ha llegado a plantear su retirada de la televisión. De momento, continúa al frente de Sálvame Diario como presentadora suplente de Jorge Javier Vázquez y con su papel de la Chusa en “La que se avecina”.

Risto y Paz trabajan para la misma productora: La Fábrica de la Tele

Aunque Risto y Paz sólo han trabajado juntos dos años en Fremantle, la filial española de la productora audiovisual británica que produce Got Talent, siguen teniendo a los mismos jefes: Adrián Cornejo y Oscar Madrid dueños de La Fábrica de la Tele. Esto podría provocar nuevas tensiones en su actual entorno laboral como ya ocurriera en Fremantle.

Y es que el nuevo programa de Risto Mejide en cuatro, “Todo es verdad”, producido por la productora de Sálvame, ha utilizado la imagen de Paz Padilla para cebar su nuevo formato que pone en la picota las pseudociencias que “pretenden o dicen que pueden sanar o incluso aspirar a ser una alternativa a la medicina”. En el trailer del nuevo programa la gaditana no sale bien parada al ser señalada como una defensora de estas pseudociencias tras hablar en el programa de Iker Jiménez sobre los aspectos positivos de la biodescodificación.

“Es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones”, aseguró la humorista gaditana sobre esta ciencia que tanto le ayudó cuando enfermó su marido. Las críticas a la humorista que acaba de sacar un libro de autoayuda para aprender a superar la muerte no se han hecho esperar y tanto Risto como Paz, han tenido que pronunciarse públicamente sobre el asunto.

“No creo en las terapias milagrosas ni en pseudociencias, me he expresado mal. Cuando he tomado tierra he visto la promo del programa ‘Todo es Verdad’. Quiero pedir disculpas porque creo que no me he explicado bien o se me ha malentendido. Cuando yo hablo y recomiendo la biodescodificación, yo me refiero a las emociones, a cómo interpretarlas y a ayudar entenderlas, sobre todo con lo que me ha ayudado a mí, que es la meditación”, decía la presentadora a través de su Instagram.

¿Conseguirán superar sus diferencias Paz y Risto?

Mientras Paz trataba de desvincularse de los beneficios de estas terapias medicinales, Risto Mejide quitaba hierro en “Todo es mentira” al presunto enfrentamiento que mantiene con Padilla. “Algunos medios se han fijado en que si yo le he lanzado una pulla a Paz Padilla o Paz Padilla me la lanza a mí en sus redes sociales”, dijo el presentador de Cuatro. “¿De verdad estamos a ese nivel? Yo no pienso entrar ahí. Yo pienso entrar en el contenido que vamos a estrenar en Cuatro, que me merece muchísimo más respeto, y habremos hecho con muchísimo más rigor, que esa burda manipulación de contenidos”, sentenció.