Risto Mejide la toma contra Paz Padilla en su nuevo programa: “Habrá un antes y un después”

‘Todo es mentira’, el programa de Cuatro de Risto Mejide, se lanza a la franja nocturna con ‘Todo es verdad’, un espacio de reportajes de investigación al más puro estilo de ‘Diario de’ de Mercedes Milá. Aunque el nuevo formato todavía no tiene fecha de estreno, el avance del primer capítulo pone de manifiesto que la polémica estará servida en cuanto el episodio vea la luz.

‘Todo es verdad’ debutará en Cuatro con un reportaje sobre las pseudociencias que prometen curar enfermedades con técnicas alejadas de la medicina moderna, basadas en las emociones y la metafísica. Según el avance que pudo verse en ‘Todo es mentira’, hasta 20.000 personas habrían caído en el supuesto engaño de estas metodologías, entre las que incluyen a Paz Padilla. El programa de Risto Mejide señala a la presentadora de ‘Sálvame’ como una de las afectadas por la ‘biodescodificación’, un movimiento que asegura que los órganos del cuerpo están sujetos a los sentimientos y que algunos factores externos, como el trabajo o una ruptura sentimental, pueden perjudicarles: “El estómago está relacionado con la familia”, explica la presunta profesional.

Además, en el avance de ‘Todo es verdad’, Paz Padilla aparece presumiendo de tener “una amiga biodescodificadora” y anima a todo el mundo a probar sus servicios. “Lo recomiendo, porque son personas que estudian las emociones”, señala la humorista. Sin embargo, según el programa de Risto Mejide, muchos pacientes han perdido la vida por culpa de esta pseudociencia, puesto que habrían curado sus enfermedades si hubieran recibido un tratamiento con base científica. “Le prometió que en cuatro semanas la curaba, y en dos ya estaba en una caja de pino”, comenta una de las testigos en el avance del primer episodio.

Risto echa más leña al fuego

Una de las falacias más graves que se escuchan de la boca de uno de estos biodescodificadores es que un cáncer de pulmón puede aparecer por no llorar lo suficiente, por no dejar un trabajo que no hace feliz al paciente o por un desengaño amoroso. “Mentiras que duelen y verdades que matan”, reza uno de los rótulos del avance de ‘todo es verdad’. De momento, Paz Padilla no se ha pronunciado sobre el hecho de que Risto Mejide la haya señalado en su programa como una de las presuntas víctimas de esta pseudociencia, pero de seguro que esto no ayuda a limar las supuestas asperezas que hay entre ellos.

Paz Padilla fue despedida hace unas cuantas semanas de ‘Got Talent’ y muchos apuntaron a que los motivos podrían estar ligados a una posible mala relación entre la humorista y Risto Mejide. Poco después, ella se refirió al publicista como “mi gran amigo” con cierto retintín, un tono que levantó todavía más las sospechas de que entre ellos no había cordialidad. Este reportaje no parece ayudar a calmar las aguas, tal y como aviso el propio presentador de ‘Todo es mentira’: “Va a haber un antes y un después en esta casa y va a levantar ampollas”. ¿Se refería a su antigua compañera?