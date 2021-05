Lo que se esconde tras el despido de Paz Padilla en ‘Got Talent’

Paz Padilla es una de las protagonistas del día de hoy para la prensa del corazón después de que la revista Lecturas haya sacado a la luz la noticia de su despido en Got Talent, programa en el que ejerce como jurado desde hace algunos años. Esto representa un nuevo varapalo para la actriz y presentadora de Sálvame tras vivir uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal por la pérdida de su madre y también la del amor de su vida, Antonio Juan Vidal. La presentadora intenta buscar el lado positivo a cada revés que le da la vida, tanto es así que el pasado mes de febrero presentó públicamente su primer libro: ‘El humor de mi vida’, donde se desahoga sobre el proceso de duelo que ha experimentado tras esta pérdida.

Volviendo a la actualidad y tal como ha podido saber LA RAZÓN en exclusiva, la nueva temporada de este ‘Got Talent’ comenzará a grabarse el martes día 1 de junio. Paz Padilla ya no estará junto a Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide para valorar a los concursantes tras la decisión que ha tomado Telecinco de prescindir de sus servicios. Muchos de preguntan el porqué de esta inesperada decisión, y es que según informan a este periódico fuentes cercanas a Risto, “la mala relación entre Risto y Paz Padilla generaba muy mal ambiente y mucha tensión entre el equipo”. Esto ha provocado que, pese a que los directivos estaban muy contentos con el rendimiento de la gaditana, ha sido cuestión de “o ella, o yo”, situación ante la que Nathalie García, CEO de Fremantle en España, habría decidido prescindir de Paz. Cabe destacar que Nathalie y Risto mantienen una estrecha relación de amistad desde hace años y eso podría influir de forma considerable en toda decisión que se tome desde la cúpula.

Risto Mejide posa durante la presentación del programa de televisión 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', en Madrid (España), a 29 de abril de 2021.

En la productora son totalmente conscientes de que Risto es “el protegido” y que su trabajo allí no corre peligro. Paz Padilla ha sido la última en pagar las consecuencias, pero no la única. En el año 2018 Eva Hache tuvo que ser testigo de titulares como “Risto Mejide exigió la salida de Eva Hache de ‘Got Talent’ para continuar en el programa” o “Risto Mejide pidió la cabeza de Eva Hache”. Según contaron varios medios la relación entre ambos acabó por deteriorarse y Mediaset comunicó por sorpresa su salida, siendo sustituida después por la actriz Eva Isanta. La cadena no ofreció entonces ninguna explicación, pero fuentes internas de la misma aseguraron que el motivo del fulminante despido no había sido otro que un ultimátum lanzado por Risto Mejide, poniendo entre la espada y la pared a la productora para que escogiese entre la humorista o él. ¿Se ha repetido la misma historia tres años después con Paz Padilla?

Paz Padilla ha demostrado una gran entrega y energía allá donde trabaja. La andaluza le pone pasión a todo lo que hace y eso se lo transmite a la audiencia, quienes siempre le apoyan y respaldan por su cercanía y sentido del humor. Después de este despido no está todo perdido. Su puesto como presentadora de Sálvame, donde acude todas las semanas, su papel como ‘Chusa’ en ‘La que se avecina’ y sus negocios como empresaria le siguen reportando los beneficios suficientes para vivir cómodamente. ¿Dará la protagonista alguna explicación sobre lo sucedido haciendo honor a su naturalidad y espontaneidad? ¿Empleará la misma táctica la cadena de no dar explicaciones como hizo con Eva Hache?